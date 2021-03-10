美军：中国试射东风导弹 发出“明确无误”的信号

美军印太司令官周二（9日）对参议院一个委员会透露，中国军方去年8月在协同演习中向南中国海发射了顶尖的反舰弹道导弹，以此发出一个“明确无误的讯息”。

据彭博社报道，美国海军上将戴维森（Phil Davidson）称中国试射的型号为东风-21D，“这些中程反舰弹道导弹能够攻击在西太平洋上的航空母舰。”他说：“他们在大规模演习期间动用它表明，解放军将重点放在发生地区危机时反制任何可能的第三方干预上。”

他在对参议院军事委员会发言时表示，哪怕只是在演习中使用这种导弹也标志着人民解放军到了一个转折点。

戴维森说：“值得注意的是，中华人民共和国不仅在开发先进的武器系统，而且还在训练和演习中越来越多地使用它们，以提高解放军的战斗技能，并向地区和全球观众传达出一个明白无误的讯息。”

东风-21D导弹有能力摧毁美国在西太平洋地区的主要投射力量，即其航母打击群，因此是中国将任何军事行动遏制在其东海岸之外战略的核心。2011年1月，美国海军情报局时任局长、海军中将多塞特（Jack Dorsett）对记者说，五角大楼低估了中国发展和部署东风-21D的速度。

该导弹的设计理念是发射到一个大致点，制导系统启动并发现航母，随即以弹头发起攻击，摧毁甲板上的战机、弹射装置和控制塔。五角大楼表示，这种导弹的射程超过1500公里（930英里）。