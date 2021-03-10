民进党已婚立委被爆与党发言人同居 或影响党内派系之争

已婚民进党立委王定宇上周被台媒《镜周刊》爆出与民进党发言人颜若芳同居，两人虽然均解释是分租，并没有逾越道德边境，但依然引发民进党内部更深层次，有关党派之争与利益分配的揣测。

据《镜周刊》报道，对于同居绯闻，王定宇表示只是将该处当作在台北的休息处而已；颜若芳则说，很常向王定宇请益政治上的问题，最近和王比较常有接触和互动，是分租房间给王住。

联合新闻网则对此分析，认为这起事件表面看似男女绯闻、实恐牵动台南市长之争。党内要角指出，民进党2022年台南市长的派系战火已悄悄开打，党内阴谋论四起。

民进党内部的“涌言会（海派）”去年成立七人决策小组，王定宇是召集人，小组成员包括颜若芳、立委赵天麟、林楚茵、新北市党部主委何博文、台北市议员阮昭雄、新北市议员张志豪，派系人士指，王定宇和颜若芳中箭，绯闻风波砍到涌言会中枢神经，恐非单纯事件。

王定宇不仅独派色彩鲜明，蔡英文执政后，层峰也默许他在国防议题有一定“开火权”。

报道引述消息人士，称国防事务何其敏感，但王定宇与府方立场一致，甚至某些议题比行政部门更早释出风向，若非得到高层授权，不可能有此高度，王定宇的党内分量可想而知。

党内人士说，近年来，海派吸收原先谢系（行政院前院长谢长廷）系统，目前约40位党公职，俨然成为民进党新兴派系，王定宇更抢下海派一席中常委，对各派系竞合形成压力。不过，海派掌门人林昆海日前传出身体微恙，“大阿哥”王定宇出事后，对海派的长远发展将埋下隐忧。

绿营更盛传阴谋论，暗指绯闻与党内敌对派系刻意释放讯息有关，部分台南绿营助理更在社群广传“冲冠一怒为红颜”新闻，埋下2022年台南市长选举导火线。

有分析认为，王定宇若提早出局，对布局已久的正国会立委陈亭妃有利，更可望集中力量“单挑”现任市长黄伟哲；另一派则指出，民调居高不下的王定宇才是真正的潜在对手，若提早清理战场，有助黄伟哲争取连任。

不过，党内各派系意见普遍认为，2022台南市长选举，即使黄伟哲续拼连任出现阻力，但党内倾向“现任优先”原则，基本上还是各大派系之间竞合角力，现在距离选举还有一段时间，是否真如阴谋论所称攸关党内初选，恐怕仍待观察。