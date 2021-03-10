美官员称在与中国讨论“近期”高层会晤的可能性

美国总统拜登政府的一位高级官员表示，美国与中国在讨论双方“近期”举行高层级会议的可能性。此前，白宫方面表示没有“最终确定的”细节可宣布。

据路透社报道，拜登政府官员说，讨论中的会议将不是总统层级，但“会是非常高的级别”。

该官员还说：“我们正在就与中国高层的对话进行讨论。我不能透露更多了，不过我会说是在近期。”

此前，香港《南华早报》周二（9日）引述知情人士的话说，中美两国正在商讨两国高级外交官在美国阿拉斯加举行会晤。

报道称，中国代表团可能包括两位重量级人物，由中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪率领。中国国务委员兼外交部长王毅也可能加入此次会谈。

这将是自美国总统拜登1月上任以来，中美两国之间首次高级别面对面的正式会议。

报道中还提到，如果最终敲定，会晤很有可能在美国阿拉斯加州最大的城市安克雷奇举行，因为安克雷奇对双方来说将是一个地理上的“中途点”。

白宫新闻秘书普萨基早些时候在例行新闻发布会上被问及有关阿拉斯加会议的报道时说，拜登政府正与中国“直接接触”，但“目前没有任何细节或已确定的事项。”

普萨基说：“我们不会回避我们的担忧，但我们也在寻找合作的机会。”

美国国务院也没有提供任何细节。