中国2月CPI同比下降0.2% 幅度比上月收窄

中国国家统计局今天（3月10日）发布了2021年2月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。

数据显示，中国2月CPI环比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点。其中，食品价格上涨1.6%，涨幅回落2.5个百分点，影响CPI上涨约0.30个百分点。

同比数据则显示，2月CPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，食品价格由上月上涨1.6%转为下降0.2%，影响CPI下降约0.05个百分点。

食品中，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降14.9%，降幅比上月扩大11.0个百分点；鸡肉和鸭肉价格分别下降8.7%和2.6%，降幅均有收窄；羊肉、水产品和鸡蛋价格分别上涨7.5%、5.9%和4.3%，涨幅均有扩大。

从环比看，PPI上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨1.1%，涨幅回落0.1个百分点；生活资料价格由上月上涨0.2%转为持平。

国家统计局调查的40个工业行业中，价格上涨的有25个，下降的10个，持平的5个，变化情况与上月一致。受国际原油价格持续上行影响，国内石油相关行业价格继续上涨，石油和天然气开采业价格上涨7.5%，石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨4.9%，化学纤维制造业价格上涨3.6%，化学原料和化学制品制造业价格上涨2.1%，合计影响PPI上涨约0.45个百分点。

从同比看，PPI上涨1.7%，涨幅比上月扩大1.4个百分点， 为逾两年新高。其中，生产资料价格上涨2.3%，涨幅扩大1.8个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅与上月相同。