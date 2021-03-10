欧盟疫苗接种认证或将认可中国疫苗

知情人士透露，欧盟拟议推出一个疫苗接种证书，方便已经接种冠病疫苗的人旅游旅行，其认可的疫苗将包括欧盟批准的疫苗，以及中国疫苗和俄罗斯疫苗等仅获得部分国家紧急使用授权的疫苗。

据彭博社报道，了解欧盟委员会草案的知情人士说，“欧盟Covid卡/数字绿色证书”将包括三份文件，说明持有人是否已接种疫苗以及接种的哪种疫苗、是否接受过冠病检测以及结果如何、是否感染过冠病以及康复情况。

欧盟正在争分夺秒开发一个系统，让27个成员国以及欧洲经济区的成员国可以重新开放旅行，同时还可以防止冠状病毒传播的升级。欧盟领导人上个月一致同意了疫苗接种证书的纲领。对于依赖旅游业的国家，如希腊和塞浦路斯，这是当务之急。

目前的草案写道，该提案旨在便利疫情期间行使欧盟内部自由流动的权利，建立一个共同框架以发行与受理具有互操作性的证书，认证冠病疫苗接种、病毒检测和康复。

这位不愿透露姓名的知情人士说，疫苗通行证将涵盖欧洲药监局已批准的所有疫苗和获得个别国家紧急使用授权的疫苗。匈牙利已经开始为国民提供俄罗斯和中国的疫苗。

包括未获欧盟认可的疫苗，可能引发一些成员国的异议，这些成员国认为某些国家把疫苗用作地缘政治宣传工具。但包括这些疫苗将照顾到那些已经批准使用这些疫苗的国家。

欧盟的疫苗接种速度落后于其他地区。根据彭博疫苗追踪，欧盟到目前为止每百人接种仅有9.4人次。相比之下，美国超过27人次、英国超过35人次。