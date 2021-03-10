京津冀及周边出现中至重度空气污染

受大气扩散条件较差等因素影响，中国京津冀及周边区域多个城市出现中至重度污染。监测显示，3月10日6时，北京、石家庄、唐山、廊坊、营口、烟台等地空气质量出现重度污染，主要污染物为细颗粒物（PM2.5）。

据中新社报道，9日，京津冀及周边地区已经出现轻至中度污染，部分城市达小时重度污染。中国国家大气污染防治攻关联合中心及时组织专家，对本次污染过程发展趋势进行分析研判。

专家指出，首先，以静稳高湿的不利气象条件为主，易造成污染物的累积和转化。根据最新气象条件预测结果，9日至14日，京津冀及周边地区地面主要受弱气压场控制，将出现静稳高湿的天气。大气扩散能力大幅降低，会造成污染物的累积。同时，区域内相对湿度逐日升高，普遍达到80%至90%左右，伴随后期弱降水天气，导致高湿条件持续，使气态污染物二次转化速率加快，促进颗粒物吸湿增长，造成PM2.5浓度快速上升。

其次，京津冀地区高污染、高排放、高能耗的产业结构没有根本改变，污染物排放处于高位，遇到不利气象条件，极易出现污染过程。以钢铁行业为例，针对247家钢厂的调研显示，3月上旬高炉开工率为83.9%，同比增加6.3个百分点；高炉炼铁产能利用率为92.3%，同比增加12.2个百分点，生产活动和污染排放水平总体处于高位。

此外，北方地区采暖季尚未结束，采暖带来的污染物排放量仍然较高。

中国环境监测总站预报显示，10日至14日京津冀及周边区域大部维持偏南风、高相对湿度等不利要素，大气扩散条件较差，京津冀中南部沿山城市可能出现持续多日中至重度污染。15日起，受多股冷空气过程影响，大气扩散条件改善，污染过程结束。