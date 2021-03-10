中国央行官员：探索金融数据共享机制

中国央行参事崔瑜说，建议进一步加强金融基础设施互联互通，探索建立金融数据共享机制，形成统一的数据共享标准和规范。通过金融行业数据共享示范，探索形成数据要素市场基础理论，完善数据确权、开放、流通、交易相关制度。

据路透社报道，崔瑜说，具体而言，建议由相关部门牵头，建立金融行业数据协同治理体系，推动建设金融基础设施数据治理规范，完善金融机构数据治理制度体系，引导机构加强数据治理，提升数据安全，提高数据质量，充分发挥数据价值。

她指出：“完善现有行业数据安全分类定级标准，推进金融业重要数据识别和认定工作，形成行业重要数据目录，让金融行业数据流动与安全使用有章可循，数据活动风险有效评估。”

崔瑜认为，在监管方面，建议研究设立行业协会自律组织，强化规范个人信息处理活动的管理监督；加快制定金融科技经营业务许可或者备案相关制度，将提供处理和传输数据金融科技服务商纳入监管体系，防范金融业数据安全保护交叉风险，推动金融科技合规发展。

2020年3月，中国央行和发改委等六部门联合印发通知中称，金融基础设施统筹监管范围包括金融资产登记托管系统、清算结算系统、交易设施、交易报告库、重要支付系统、基础征信系统等六类设施及其运营机构。

金融基础设施是指为各类金融活动提供基础性公共服务的系统及制度安排，也是金融市场运行的基础性保障。加强金融基础设施统筹监管是2008年金融危机后国际金融监管改革的重要内容之一，国际监管组织出台了相关准则，要求各国遵照执行。