昆山成中国首个市场主体总量突破百万县级市

被称为“最强县级市”的江苏昆山又有突破，该市市场主体总量昨天（9日）上午突破100万户大关，成为中国国内首个市场主体突破100万的县级市。

据澎湃新闻报道，斯坦德机器人（昆山）有限公司合伙人王茂林从昆山副市长李文手中接过了营业执照，这是昆山整整第100万个营业执照。

市场主体发展的数量，堪称地区经济发展的“晴雨表”，也是一个地区经济活力的重要体现之一。

昆山市透露，该市2020年新增内资企业注册资本超1055亿元（人民币，下同，约218亿新元），比2019年同期增长了近30%，尤其是国有投资，比2019年增长了近76%。

这背后，是昆山对于营商环境的不断优化。2019年7月1日起，昆山全面实现市场主体自主申报，进一步压缩企业开办时限，从法定的20个工作日缩短到一个工作日内完成。

2020年以来，昆山进一步推进全程电子化登记，将原本在线下串联办理的注册登记、公章刻制、银行开户、税务开户等企业开办环节，集成到网上并联办理。

昆山实现了企业开办全流程一网通、全链通、即时通，并通过“一窗通”平台，实现企业开办一窗对外、一次接件、一次送达服务。

在该市的政务服务大厅的智能化自助登记终端，符合条件的创业者无须提交纸质材料，只需通过人脸识别、身份证识别等方式认证，即可自助审核、自助打印营业执照。