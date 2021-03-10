中国驻俄大使：康希诺已申请在俄注册

中国驻俄罗斯大使张汉晖昨天接受俄罗斯国际文传电讯社书面专访时透露，中国康希诺生物公司联合俄方伙伴Petrovax公司在俄开展Ad5-nCoV疫苗三期临床试验，并取得理想的试验数据，已申请在俄注册。同时俄罗斯“卫星V”疫苗生产商也正与中国相关企业探讨合作事宜。

根据“中国驻俄罗斯大使馆”微信公号消息，张汉晖就中俄之间的疫苗合作事宜回应说，自疫情暴发以来，中俄两国在双多边层面相互支持，在疫情防控、诊疗方案、检测试剂、疫苗和药物研发生产等方面开展了广泛的抗疫合作，目前已启动数十个合作项目。例如，双方在中俄科技创新年框架下商定共建冠病病毒联合实验室，中国国家自然基金委与俄基础研究基金会专门设立“冠病病毒专题合作项目”等。

在冠病疫苗研发方面，张汉晖说，中国康希诺生物公司联合俄方伙伴Petrovax公司在俄开展Ad5-nCoV疫苗三期临床试验，并取得非常理想的试验数据，已申请在俄注册，目前正等待俄主管部门的批准。对于俄方研制的“卫星V”、“EpiVacCoron”及“Kovivac”疫苗，中方也给予了极大关注。其中，“卫星V”疫苗生产商正与中国相关企业探讨合作事宜。

在抗病毒药物研发合作方面，中方应俄方请求向俄提供了冠病药物法匹拉韦的临床试验数据；同时，俄卫生部已批准中方药物阿兹夫定在俄注册并开展三期临床的申请。

谈到俄中贸易额增速放缓时，张汉晖说，冠病疫情对全球经济和贸易造成严重冲击。疫情一度影响供需两端、物流运输和人员往来，给中俄贸易增长带来一定困难。尽管面临诸多不利因素，两国经贸合作基本面仍保持稳定。

张汉晖指出，双边贸易自去年下半年起逐步回暖，去年贸易额达1077.7亿美元（1450.7亿新元），连续三年突破千亿美元，同比微降2.9%。疫情期间，两国企业大力推进复工复产，大项目合作总体进展顺利，中俄东线天然气管道中段启动供气，阿穆尔天然气化工项目开工建设，全年中国对俄非金融类直接投资新增3.4亿美元。双方在5G、云服务、智慧出行等领域合作也取得积极进展。

同时，中俄在农业和煤炭资源方面的合作也潜力巨大。

至于北京是否继续与俄发展军事技术合作，张汉晖说，中俄军事技术合作作为两国关系的重要支撑，一直保持高水平发展。中国与俄罗斯开展军事技术合作，不仅符合中俄双方核心利益，有利于地区和平、稳定和发展，也是维护国际战略平衡和世界和平的重要保障。