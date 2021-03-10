郑永年：培养爱国者要先解决民生问题

中国全国两会将修改香港选举制度，以巩固“爱国者治港”的原则，近日就有指爱国者不能只是要表态，更重要是能力，期望修改制度后能集中处​​理香港深层次矛盾，当中最重要的是经济民生问题。

据凤凰网3月9日报道，香港中文大学（深圳）校长讲座教授、全球与当代中国高等研究院院长郑永年表示，香港各种力量都太政治化，无人真正谈论解决香港问题，又指要培养爱国者，就要先解决民生问题。

郑永年接受凤凰网专访时表示，房地产对香港人来说是非常重要的一环，但多年来各种力量都在政治化。他指前特首董建华提出的住房计划（“八万五建屋目标”）是好的，同时也提出了发展科技的政策。

但他认为这些政策“一到实施起来，又马上政治化了”，好像变成意识形态之争。而现任特首林郑月娥最初想学新加坡，郑永年指她的“思路不错”，但实施起来“其他的既得利益又反对”。

香港的另一结构性问题是经济结构失衡，金融业难让大部份市民受益，而专上服务业无论是教育、医疗，虽然也有优势，但因人口限制没有发展空间。郑永年说，无论香港金融、专业服务业发展，还是香港住房问题，“如果能放到整个大湾区里面来解决，这并不难”。

不少人认为可以通过政治手段来解决一切问题，但郑永年指，“政治在很多方面是制造麻烦的”，认为要适可而止，并指出要培养爱国者，就要解决他们的民生问题。

郑永年引用新加坡为例，表示让老百姓成为国家的利益相关者，就自然会爱国。他指出，新加坡八成人民都住在组屋，“如果每家每户每人都拥有组屋的话，他就爱新加坡了嘛”。

此外，郑永年还指出，香港与大湾区的融合并没有做好，主要是人心的问题、交流的问题。

他表示，在“后真相时代”，香港与大陆隔阂很深。他希望，在大湾区工作的香港人多讲一点故事，少讲一点意识形态；少说一点口号，多讲是怎样在这边创业成功。

郑永年也认为，香港社会的分裂是因为没有共识，如果大家放弃某种政治偏见，在“一国”的法律构架下，实事求是地看香港面临的具体问题，大家取得共识要容易得多。