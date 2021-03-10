罗援：中国增军费是备“打狗棍”保卫果实

中国战略文化促进会常务副会长兼秘书长、解放军少将罗援就中国被质疑军费过高的问题撰文回应道，这是家务事，中国增加军费是为了保护自己，而美国增加军费是为了攻击和侵略别人。

罗援在中国官媒《环球时报》上发表了一篇题为《中国军费超两千亿美元，有何不可？》的文章，针对西方媒体批中国军费过高的问题，罗援开篇即强硬回应：“你管得着吗？”并反问现在家里有吃有喝，有存款了，备几根“打狗棍”，来保卫果实，为什么不可以呢？

罗援还质问，为什么只要中国一召开“两会”，西方国家就拿中国的军费来说事？美国自己在大幅增加军费，其今年军费预算达到7405亿美元（9976亿新元），中国的军费预算只有2090亿美元，只是美国军费的28.2%而已。即使不看总量，而只看增速的话，美国环比增长也高于中国。从人均水平来看，每个美国人在2021年要负担2257美元的军费，而中国的人均军费只有130多美元。

罗援强调，美国增加军费是为了攻击和侵略别人的，而中国增加军费是为了保护自己的。从这个角度来看，为了维护大国战略平衡，保卫世界和平，中国增加军费应该受到世界各国更多人的支持，因为中国的军费越高，全世界的安全系数越高。

罗援分析说，西方盯着的不是中国军费的具体数额，他们害怕的是中国军费的具体数额物化为武器装备，生成为战斗力。因为除了在科技上要遏制中国的自主创新能力，在教育上争夺中国的下一代之外，还有一个更重要的“遏制”方向，就是在军事上遏制中国自卫能力的提升。

罗援说，历史经验教训说明落后就要挨打。一个羸弱的民族，一个国防废弛的国家是不可能崛起的，而崛起就要拿起“打狗棍”，就要拿起让所有豺狼鬼怪望而生畏的“打狗棍”。这样的“打狗棍”必须是一流的。谁都知道要获得一流的“打狗棍”是需要大量投入的。中国也想把这些钱都用来改善人民的物质生活条件，但豺狼鬼怪不让，它们总在中国人的家门口闹事，总惦记着把中国人的家给“肢解”了。无奈之下只好锻造一流的家伙什儿。

罗援还说，这没有什么可遮掩的，军队是国家机器的重要组成部分。哪个国家都要维持一支军队的正常运转，有军队就要发军饷，就要解决军人及家庭的后顾之忧。 而中国军队面临着特殊的威胁，因此这支军队必须能打仗，能打胜仗，而且能吓阻敌人不敢来打仗。

罗援在文章最后说，要让中国减少军费可以，前提是美国解散在亚太地区针对中国的军事同盟，美国取消对“台独”分裂势力的支持，取消对台军售等……否则，“门儿都没有”。

