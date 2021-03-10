国泰去年燃油对冲亏损逾30亿元 客运服务收益急跌逾80%

国泰航空去年营业开支减少约43.4%至586.4亿元（港元，下同，约101.8亿新元）。燃油对冲亏损近30.2亿元，亏损按年急升近29倍，主要受燃油使用量及油价急剧下跌拖累。计及燃油对冲亏损后，燃油成本跌61.8%至113.8亿元。

据香港电台报道，国泰航空指，今年第一季及第二季的预期耗油量，受到疫情导致可运载量下降影响，相关的过度对冲量造成亏损2.2亿元，已于去年业绩确认入帐。

至去年底，集团全球雇用逾2.56万名员工，当中2.08万人为在港员工。全球员工总数较去年6月底减少7400人，在港员工亦减少6800人。

同样截至去年底，集团有239架飞机。基于审慎营运及资产管理考虑，将82架原本停泊于香港国际机场的客机，改为停泊在澳洲及西班牙。

另一方面，国泰航空集团去年收益按年跌56%至469.3亿元。当中，客运服务收益119.5亿港元，按年急跌83.8%，货运服务收益升17.1%至近278.9亿元。

期内，国泰航空及国泰港龙航空客运收益跌84.3%至113.1亿元；以可用座位千米计算的可载客量跌近79%；运载率跌24.3个百分点至58%；去年运载的乘客量跌近87%。

至于两间航空公司的货运收益增加16.2%至245.7亿元，反映市场提供的可载货量与需求失衡。以货运收入吨千米计算的货运量跌26.5%；可载货量跌35.5%，运载率升8.9个百分点至73.3%。

另外，去年香港快运录得亏损17.2亿元，主要是公司因应亚洲各地政府实施旅游限制，于去年3月23日至8月1日暂停所有航班运作。