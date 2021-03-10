中央纪委点名十大“内鬼” 要对内部贪腐形成高压警示震慑

最新一期的《中国纪检监察杂志》刊发了《锻造新时代纪检监察铁军》的文章。文中提到，惩治“害群之马”任何时候都不能松、不能软，必须形成高压警示震慑。

据《北京青年报》微信号“政知君”报道，文章还点名提到了十八大以来中央纪委查处的十大“内鬼”。他们分别是：中央纪委第四纪检监察室原主任魏健；中央纪委法规室原副局级纪律检查员、监察专员曹立新；中央纪委第十一纪检监察室原副局级纪律检查员、监察专员刘建营；中央纪委第六纪检监察室原副处长袁卫华；中央纪委第八纪检监察室原处长原屹峰；中央纪委第九纪检监察室原副主任、原正局级纪律检查员、监察专员明玉清；中央巡视组原副部级巡视专员张化为；辽宁省纪委原副书记、省监委副主任杨锡怀；吉林省纪委副书记、省监委副主任邱大明；黑龙江哈尔滨市委原副书记、纪委原书记姜国文。

其中，魏健是中共十八大之后中央纪委机关首个被调查的厅局级领导干部。

据中央纪委官方披露，魏健在中央纪委机关多个岗位担任过领导职务，参与查办过薄熙来案、戴春宁案等多起大案要案。

据披露，向魏健输送钱财最多的一名老板是四川商人宋志远，金额达到上千万元。当时他想在四川上马一个项目，希望能获得当地政府支持，为此找魏健帮忙。魏健立刻给当时担任四川省委副书记、成都市委书记的李春城打了一个电话，请他关照宋志远的项目。

最终，魏健因受贿罪获刑15年。法院审理查明，魏健敛财数额高达5415万（人民币，下同，约1120万新元）。

曹立新是2017年1月获刑的。刑期也是15年。

据法院审理查明，曹立新利用担任中央纪委第六纪检监察室三处处长等职务上的便利，以及职权和地位形成的便利条件，为他人在案件处理、工作调动等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合人民币8526.296万元。

公开资料显示，刘建营曾任中央纪委第十一纪检监察室原副局级纪律检查员、监察专员。他曾参与查办薄熙来案、白恩培案多起大案要案，曾因表现突出而立功受奖，一直被视为优秀的工作骨干。

就在他被组织审查的同一天，他担任调查组组长查处的贵州省委原常委、遵义市委原书记廖少华被判处有期徒刑16年。

据披露，刘建营的违纪问题，不少都和家人有关。刘建营长年出差在外，他觉得自己对家庭有所亏欠，但这种错误的“弥补”，最终带来的却是悲剧。

袁卫华曾经是家乡的高考状元，北京大学法学院高材生，大学毕业后直接考入中央纪委机关工作，曾经参与查办过慕绥新、马向东、武长顺等大案要案。

据中央纪委披露，2014年到2015年，袁卫华在天津查办相关案件，时任天津市委代理书记、市长的黄兴国就主动地多次与袁卫华接触，打探武长顺案件、杨栋梁案件的相关信息，同时也套取、打探关于黄兴国本人一些问题线索。袁卫华都一一奉告。

原屹峰曾经参与查办万庆良、朱明国等案件，他与一些老板存在不正当交往、利用职务牟利的情形，一直心存侥幸。

2016年7月，中央纪委机关党委对原屹峰涉嫌严重违纪问题进行立案审查，发现原屹峰利用纪律检查权谋取私利，收受财物240.8万元；同时还发现原屹峰涉嫌收受巨额贿赂的其他问题线索。

明玉清，中央纪委第九纪检监察室原副主任，原正局级纪律检查员、监察专员。

据中央纪委国家监委披露，在对明玉清的审查中发现，有一些地方省部级领导干部，甚至上门到明玉清家里吃饭送礼。

张化为是2019年5月获刑的，他曾任中央巡视组副部级巡视专员。

法院审理查明， 2006年至2014年，张化为在中央纪委、中央组织部巡视组副部级巡视专员、中央巡视组副部级巡视专员、中央第一企业金融巡视组副组长等岗位上，敛财3284.93万余元。

杨锡怀、邱大明和姜国文都长期在地方纪检监察系统工作。

杨锡怀曾任辽宁省抚顺市委常委、市纪委书记，辽宁省纪委常委，辽宁省纪委副书记等。2018年12月，杨锡怀被查。

2018年12月，中央纪委国家监委官网发布消息称，杨锡怀同志接受请托对被审查人给予关照，泄露工作秘密；接受可能影响公正执行公务的宴请和礼品；干预和插手司法活动。

最终，杨锡怀被政务撤职，降为副厅级非领导职务。

邱大明曾任吉林省辽源市委常委、纪委书记，吉林省纪委常委、省监察厅副厅长，吉林省纪委副书记等。2018年9月，邱大明被查。2019年11月， 邱大明获刑14年。法院审理查明，他敛财数额高达3594万余元。

姜国文是2019年9月被查的“老虎”。

姜国文曾任黑龙江省哈尔滨市委副书记、纪委书记，黑龙江省纪委常委，落马时他的身份是哈尔滨市政协主席。

据纪委通报，姜国文在监督执纪过程中失责弃守、执纪违纪、执法犯法，将公权力变为谋取私利的工具。2020年11月，姜国文受审。

法院审理查明，姜国文在工程承揽、项目推进、企业经营、诉讼执行和职务晋升等方面为人谋利，敛财数额高达1.0395亿。