李稻葵：十四五期间要调整好“飞行姿态”

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵指出，十四五的战略性总目标，是调整好中国经济发展的状态。他比喻，如果中国经济是一架飞机，十四五期间要调整好飞行姿态，为第二个百年奋斗目标的实现打好基础。

李稻葵10日在《北京日报》撰文指出，当前全球化趋势碰到小逆流，所以十四五期间的全球化，可能是一种新型全球化。具体来说，十四五期间的全球化，可能是以中国为代表的新兴市场国家呼吁、推动、维系的全球化，而不仅仅是由美国为首的发达国家维系推动。

他认为，全球化的动力可能来自中国，而中国对经济全球化的领导力，部分是来自于进口大市场。新型全球化的趋势是以中国巨大的消费市场，吸引国外的投资人和其它生产要素，用开放的市场来维系和推动新型全球化。

李稻葵还认为，十四五期间也是国际局势不断动荡的五年，百年未有之大变局在今后五年很可能会加速演变，疫情之后各国都要调整，中国的任务也是调整，而不是简单追求高增长发展速度，官方已经布局调整的重要方向和重要维度，即构建双循环的新发展格局。

李稻葵表示，飞行姿态相当于飞机在爬高过程中，到一定高度时要调整姿态进入到一个新的飞行姿态。中国要从过去大程度上依赖外循环、依赖国际市场、依赖国际技术，转到相对而言内外比较平衡的新发展格局。飞行姿态是指把国内的发展基础打好，要有比较稳定、比较安全、相对可控的生产体系​​，自己掌握核心技术，同时市场需求能够逐步释放出来，从而不用特别依赖国外市场。

他认为，中国今后五年发展的重点，主要有以下三个方面：一是顺应经济地理的重新布局的大趋势，推动新型城镇化来提升百姓的收入水准。二是要培育一部分国内市场，比如养老市场、大健康市场，另一方面在核心技术上要有一定突破，产业链要有完备性。三是生态环境建设、节能减排等方面打好基础，到2030年的碳排放要封顶。