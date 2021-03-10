“台湾女孩”凌友诗等首获中国政协委员优秀履职奖

中国政协委员优秀履职奖表彰仪式前天上午在京举行，这是中国政协首次给政协委员颁发年度优秀履职奖，旨在表彰在履职工作中有突出贡献的委员。获奖的20名委员中，有三名获奖原因与“爱国爱港”精神相关，他们分别是凌友诗、屠海鸣以及耿惠昌，其中凌友诗为台籍香港政协委员。

综合《人民日报》、《人民政协报》和香港01报道，出生于台湾的香港政协委员凌友诗，其父亲是国民党海军副舰长。17岁时她移居香港，后在香港大学取得政治哲学博士学位，并曾担任中央政策组高级研究主任。

凌友诗两年前的全国政协会议上的发言片段备受关注，当时她自称为“平凡台湾女孩”，并表示：“世界上只有一个中国，全中国的唯一合法代表政府，是中华人民共和国政府，我以能作为一个堂堂正正的中国人，参与国家的政治体制而自豪”。

此次表彰大会将她形容她为“在庄严的人民大会堂旗帜鲜明的表达：坚持一个中国原则，热切期待两岸统一到来，生于台湾，长于香港，不变的是对祖国炙热的爱，为香港长治久安建真言、谋良策，践行的是政协委员的使命担当”。

另外一名获得优秀履职奖的委员是今年60岁的屠海鸣。出生于上海高级知识分子家庭、1983年毕业于上海复旦大学新闻系、1989年赴香港定居的屠海鸣曾出任香港豪都国际有限公司董事长、总经理，同时也担任香港豪都(中国)广告公司和香港豪都文化娱乐公司董事长。目前为香港新时代发展智库主席。

屠海鸣曾在去年的政协大会上表示，自己因撰写文章批评香港的反修例运动，而遭人恐吓。他说“反对派不断威胁我，我和家人的各种资料被起底和网上传播。我不断收到恐吓、骚扰电话 ，甚至有人上门进行恫吓。他们想以此打击我的士气，瓦解我的意志，可我不怕，因为在我的背后是我们的北京，是伟大的祖国”。

表彰大会形容屠海鸣是“一位在香港舆论斗争一线践行使命担当的政协委员，这是一位用190多篇政论文章强力输出主流价值观的政协委员，‘要让爱国爱港的正义之声深入人心’，因为爱国爱港是他永远的初心”。

中国国家安全部原部长、现任港澳台侨委员会副主任的耿惠昌，同样获此奖项。大会形容耿惠昌“干在实处、走在前列。建言资政有用，聚焦国家安全提出高质量意见建议；凝聚共识有效，密切联繫系界别委员和群众，引导港区委员旗帜鲜明支持香港国安立法。政治立场坚定，双向发力有为，新时代政协委员当如此”。

获得此次中国政协委员优秀履职奖的还有马有礼、王辰、牛汝极、田沁鑫、尼玛扎西、朱永新、杨杰、杨伟民、谷树忠、张连起、陈薇、周汉民、赵梅、姜大明、黄璐琦、戚建国、常兆华17名全国政协委员。