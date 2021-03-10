蓬佩奥访台？ 台外交部：诚挚欢迎但未讨论具体计划

针对美国前国务卿蓬佩奥昨天接受媒体访问时表示，若哪天有机会造访台湾会是很棒的事，台湾外交部今天回应称，诚挚欢迎蓬佩奥择期来台湾进行访问，目前台美双方尚未讨论蓬佩奥具体访台的相关规划。

根据联合新闻网报道，外界关心在任内抗陆挺台形象鲜明的蓬佩奥，卸任后会不会造访台湾，蓬佩奥昨天表示，他不便评论他可能访问或不会访问哪些地方，但说若哪天有机会造访那里（台湾）会是很棒的事，那会令人很享受。

台湾外交部对此表示，台湾政府由衷感谢蓬佩奥在任内对强化台美关系的重要贡献与友好作为，台湾极为珍惜与蓬佩奥的长远友谊，也诚挚欢迎蓬佩奥择期到台湾进行访问。

外交部还说，邀请美国现任及卸任政府官员等政要访问台湾，一直是台湾政府对美工作重要的一环。未来外交部将视全球冠病疫情的发展，并依据疫情指挥中心相关规定，调整各项邀访规划，以持续与美方各界友人共同努力，稳健深化台美实质伙伴关系。

另外，蓬佩奥在今年1月卸任前夕，突然宣布解除美国数十年来和台湾官方交往的“自我限制”。他此次在台媒专访中也谈到决定取消美台交往限制的原因，他说，那些规定没有道理，美台之间应有更多公开对话，这对台海两岸乃至于区域和全球都是好事。

蓬佩奥说，他认为这么做对中国大陆人民、对台湾人民都有益，也认为美国能在没有这些“不合理的愚蠢行政限制”下与台湾对话，对整个区域、甚至对世界来说都会更好。

对于拜登政府在多大程度上会延续前总统特朗普强硬对华政策的问题，蓬佩奥认为现在要评论还太早。

他说，拜登政府上任才几个星期，希望给他们足够机会去做事。但他说，现任国务卿布林肯已公开为新疆问题发声，他赞许布林肯朝他先前努力的方向迈进，并说“希望他能比我们做得更好”。