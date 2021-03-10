台帕“旅游泡泡”检测方式尚未达成一致

台湾、帕劳双方建立的“旅游泡泡”启动在即，帕劳方就等台湾点头，对于目前卡在什么环节，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，“只剩（快筛检测）这个问题了”。

根据联合新闻网报道，陈时中说，台帕旅游泡泡的启动时机要双方谈妥，也要交通、观光单位准备好，自然就会成形。

不过，帕劳原本希望台湾民众抵达当地后，进行抗原快筛；阴性放行，阳性则要连续採两次PCR（聚合酶链式反应）。但台湾方面认为抗原快筛的伪阳性很高，这样会打乱行程。

因此，台湾认为应该是要严格要求PCR做得很精确，得到帕劳的信任，以PCR做无障碍的旅游；

另外，为避免其他风险，採团进团出、动线分离，导游等旅宿人员都打过疫苗或阴性，这样才能避免过度检验造成伪阳性的困扰。

陈时中说，与其在那边做快筛，倒希望他们直接在那边做PCR的检验。

另外，针对回台旅客，副指挥官陈宗彦则表示，目前倾向采用“5+9”模式，即五天加强版自主健康管理加上九天一般自主健康管理。

对于日前陈时中称，将使用检验来取代疫苗护照，被学者批评解封太慢会导致经济落后，陈时中则表示，这是分阶段的，之前是说要缩减居家检检疫天数，要等疫苗覆盖率到达六成才会开始考虑，但之后会采取什么策略，会和到时的科学证据有相关联。

他补充说或，以现在的证据来看，不会直接采用疫苗作为减少或免除居家隔离的要件。如果证据有变，防疫措施到时候再作改变。至于检验的部分，现在主要是PCR和抗体两种，之后可能会有检验试剂的进步，也是到时候再判断。