叶刘淑仪：直选议席减少令政府较难掌握民意

针对中国人大常委会正审议完善香港选举制度的决议，香港新民党主席兼立法会议员叶刘淑仪今日表示，选举制度改革涉及多条法例，预计9月没多大可能举行立法会选举。同时她也指出，按照改革内容，今后直选议席减少，政府将面对一个问题，就是如何去掌握民意。

根据《星岛日报》报道，叶刘淑仪在一个电台节目中表示，此前广泛讨论的“双议席单票制”会让泛民主派、建制派各占一半席位，新民党的选情则需视乎选区如何划分，但她强调，直选议席减少后，政府将要面对一个问题，就是如何去掌握民意。

有消息指出，北京拟增加行政长官选委会议席，由1200人增至1500人，并新增一个界别，原有区议会在选委会的议席将取消；而立法会由70席，增至90席，部份新增议席由选举委员会选出，地区直选席位有可能减至30或20席。

叶刘淑仪对此表示，立法会功能界别的目前分组有很多不足，例如金融界代表只限证券、期货经纪等传统领域，却没有顾及现代的私募基金、财富管理及金融科技。她认为，选委会可弥补直选及功能界别的不足。

叶刘淑仪还说，此次选举制度改革仓促，涉及多条香港当地法例，9月举行立法会选举已经不太可能。至于是否与原订12月举行的选委会选举对调，她则表示不肯定。