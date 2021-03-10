中国人大修法简化最高决策层任免副总理等岗位程序

明日闭幕的中国全国人大会议，预计将通过全国人大组织法（修正草案），扩大全国人大常委会的任免权，包括可任免国务院副总理和中央军委副主席。

分析人士指出，这不仅扩大了全国人大常委会的权限，也将简化最高决策层任免包括副总理、中央军委副主席等重要岗位的程序。

将于明日通过的全国人大组织法（修正草案），增设两项全国人大常委会人事任免权：

一是人大常委会在全国人大闭会期间，根据国务院总理的提名，可以决定国务院其他组成人员的任免；根据中央军委主席的提名，可以决定中央军委其他组成人员的任免。

二是人大常委会在全国人大闭会期间，根据委员长会议、国务院总理的提请，可以决定撤销国务院其他个别组成人员的职务；根据中央军委主席的提请，可以决定撤销中央军委其他个别组成人员的职务。

依照现行法规，全国人大闭会期间，人大常委会可根据国务院总理的提名，决定部长、委员会主任、审计长、秘书长的人选；根据中央军委主席的提名，决定中央军委其他组成人员的人选。

也就是说，人大常委会的现有权限，只能决定国务院下属各部委首长的任命，而不能决定副总理、国务委员的任免。同时，人大常委会只能任命中央军委除主席外的其他组成成员，不能免去或撤销中央军委其他成员的职务。

而全国人大组织法（修正草案）通过后，全国人大常委会人事任免的权限将明显扩大。未来国务院副总理、中央军委副主席等重要职务的任免、撤销，将无须等到每年3月的全国人大全体会议，而由人大常委会随时作出相关决定。

依照惯例，全国人大全体会议每年举行一次，人大常委会会议一般每两个月举行一次，如有需要也可随时召开会议。

分析人士指出，全国人大组织法修改后，将简化最高决策层任免包括副总理、中央军委副主席等重要岗位的程序，便于高层在全国人大闭会期间，对国务院、中央军委的重要岗位及时作出调整。

中共将在明年秋天举行第二十次全国代表大会。有分析认为，此次高层修正全国人大组织法，或许含有为明年人事布局铺路的意图，不排除目前担任地方“一把手”的中共政治局委员，在二十大前赴京出任副总理的可能，并成为下届总理的人选。

1987年中共十三大以后，中国历任总理都有过副总理岗位的历练。李鹏、朱镕基、温家宝、李克强在出任总理前，都担任过副总理。

不过也有分析指出，副总理人选一般会在五年一次的中共全国代表大会上作出决定，在两届党代会之间，副总理人选变动的可能性不大，此次调整是为人大常委会赋权，是中国人大、中国政府和军队系统之间政治权力的结构性调整，改变一些人对全国人大“橡皮图章”的刻板印象。