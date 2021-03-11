布林肯本月18日将与杨洁篪王毅会面

美国国务院当地时间周三（3月10日）宣布，中美最高级别的外交官员将于下周四（3月18日）在阿拉斯加会面。这是美国总统拜登上任以来，两国高层官员首次举行面对面对话。

美国国务院透过官网发布的声明称，美国国务卿布林肯和白宫国家安全顾问沙利文，将在阿拉斯加的安克雷奇（Anchorage），与中共政治局委员、中央外事办公室主任杨洁篪，以及中国国务委员兼外长王毅会面。

声明指出，这次会面将在布林肯访问日本和韩国之后进行。据报道，布林肯的日韩之行也是布林肯出任美国首席外交官以来的首次出访。

这份简短的声明最后说，布林肯和沙利文将与中国讨论一系列议题，但没有提供进一步细节。

据路透社报道，白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）随后也在白宫例行记者会宣布上述消息。

她说，重要的是拜登政府首次与中国官员的会面在美国境内，且是在与亚洲与欧洲伙伴、盟邦进行密切磋商后进行。

美国、日本、印度及澳大利亚组成的“四方安全对话”（Quad）本周将首度举行线上领袖峰会，拜登数周前也曾出席七大工业国集团（G7）领袖视讯会谈。

普萨基强调，此次会面将提供一个陈述广泛问题的机会，其中包括中美双方存在的深刻分歧问题。

布林肯指出，美国将借此机会，坦率地向北京表达美国与盟邦伙伴对中国在安全、繁荣与价值等挑战的忧虑。

他出席联邦众议院外交事务委员会听证会时说，双方也将探讨得以合作的领域。“我们打算提出，也会提出许多问题。”

中美关系在特朗普执政时期，随着贸易与科技战开打而急速降至冰点，官方对话机制陷入停摆。中国去年底在拜登胜选后，持续向美国发出友好信号。尽管拜登政府上任后多次就对华问题强硬表态，但布林肯在上任后首场记者会上也提出中美关系是“世界上最重要的关系”，表明对中美关系的重视。

拜登早前与中国国家主席习近平通话时承诺，在推进美国人民和盟国的利益时，将致力于寻求“务实、结果导向的接触”；习近平在通话中呼吁中美重建各种对话机制，准确了解彼此政策意图，避免误解误判。

学者接受《联合早报》访问时预计，中美在会谈中将主要针对现有问题交换意见，包括确立优先处理的课题、点明重点合作领域、探讨如何管控分歧，也可能探讨下来的互动机制。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江分析，此次会谈主要是为两国关系作出较明确的总体定位，讨论内容预料较为宏观，具体的政策问题还得在后续由双方负责事务层面的官员进一步探讨和处理。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯指出，此次会谈标志着拜登政府将正式和中国对接。相较于美国前两任总统奥巴马和特朗普，此次的对接时间明显较迟；奥巴马和特朗普分别是在上任同年的2月和3月中旬进行中美高层会谈。这显示拜登政府仍在对对华政策作评估，内部或许尚未达成一致意见。此次两国开始接洽会谈事宜，意味着拜登团队对对华政策已有了初步想法。