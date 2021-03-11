消息：中国中央官员下周赴港就选举方案听意见

香港媒体引述消息人士报道，中国全国人大闭幕及通过《完善香港特区选举制度的决定草案》后，国务院港澳办副主任张晓明等中央官员，下星期将会赴港，就人大决定进行解说，同时就具体选举方案听取香港各界意见。

据香港《星岛日报》报道，决定草案修改稿，已在前天（9日）完成小组审议，并将于今天的闭幕会议上表决。

草案提出特首选举委员会人数从1200人增加至1500人，除了负责推举特首，也会被赋予新职权，包括提名全部立法会议员候选人、产生“较大比例”的立法会议员。

《星岛日报》报道，草案也提出立法会议席数量增至90个，而这些议席在选委会、功能组别及分区直选的分配比例，以至特首和立法会议员的提名门槛等具体方案，则要待常委会修改《基本法》附件一及附件二时作出决定。

网媒《巴士的报》昨天披露，全国人大会议只会通过完善香港政制的原则性决定，不会涉及具体内容。全国人大会议将授权人大常委会开展具体工作。下次人大常委会会议初定在4月11日及12日举行，这个会议会为香港政制拍板定案。

港区人大代表田北辰相信，人大常委会接下来需要处理三方面的具体方案与细节，包括：第一，常委会要决定立法会日后会分成多少个界别，以及立法会不同界别议席如何分配；第二，常委会要处理有关选委会提名功能的具体执行细节，包括行政长官提名门槛及立法会议员提名门槛的要求，需要整个选委会中的多少项提名及多少个界别提名才可“入闸”；第三，常委会要处理选委会中117个区议会议席的去留问题，也需要再清晰界定区议会将来定位。