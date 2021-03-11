习近平提“孤儿入内蒙” 尔冬升将开拍相关电影

中国国家主席习近平上周五（5日）在参加内蒙古代表团审议时，提到“三千孤儿入内蒙”的历史事件。香港导演尔冬升的新作《父辈》（暂名）将再现这段往事，电影正于内蒙古筹备，将于4月开机。

据香港《明报》报道，“三千孤儿入内蒙”发生在被中国官方称为“三年困难时期”（1959至1961年间），当时也是“大跃进”和人民公社化运动“反右倾”斗争后期。由于当时上海、江苏、安徽等地孤儿院的粮食不足、无力抚养，官方把政府收养的几千名孤儿送到食物相对充足的内蒙古。这段历史后来被诠释为“流淌着民族大爱的共和国往事”。

《北京日报》昨日（10日）以《尔冬升新作再现“三千孤儿入内蒙”往事》为题报道，尔冬升导演的新作《父辈》正于内蒙古筹备，将作为庆祝中国共产党成立100周年献礼影片。报道称，当年中国前总理周恩来与时任内蒙古自治区政府主席乌兰夫等人商定，将南方孤儿接到内蒙古交给当地牧民抚养；从1960至1963年，上海及周边地区的近3000名孤儿经过长途颠簸，跨越半个中国抵达内蒙古，“在超越地域、超越血缘的大爱和温暖中健康长大”。

尔冬升表示，听到故事后“几乎立即决定”将它搬上大银幕：“故事非常打动我，它是一个关于爱的故事，也是一个用博大的胸怀和坚韧的力量战胜危难的故事。”电影预计年内上映。