台前绿委提出“制宪、台湾共和国”主张

台湾民进党宪改小组召集人姚嘉文抛出“制宪、台湾共和国”主张，引发在野质疑民进党前后言行不一。国民党立委林为洲认为，先观察民进党是否提案再讨论。民众党立院党团总召邱臣远则说，民进党内应先整合对外说法。

据台湾《联合报》报道，民进党宪改小组昨天（10日）召开会前会，预计本月31日召开第一次会议。作为宪改小组共同召集人之一的总统府资政姚嘉文在会前抛出被视为是敏感的“制宪”议题，并主张基于民进党的党章、党纲，“国名”应改为“台湾共和国”。民进党中央昨天提到，会议尚未直接涉及修宪内容，并尊重姚嘉文说法。

林为洲认为，民进党若认真要推制宪，就尽速正式提案再来讨论，否则合理质疑民进党选在反莱猪、藻礁公投将陆续成案的此时抛出制宪议题，是要创造冲突、开辟战场，转移炮火、抢舆论话语权。

林为洲表示，民进党路线已由“台独党纲”修正为“台湾前途决议文”，认为台湾现状就是“主权独立的国家”，名称叫“中华民国”，姚嘉文却主张要走回头路，民进党必须先解决内部矛盾，另一宪改小组召集人、桃园市长郑文灿也应先表态是否赞成。

林为洲说，民进党内主流意见是此次修宪不涉及变更“国号”“国名”“国体”等“敏感议题”，党内英派、台派也多盼稳定改善两岸关系，如今姚嘉文却主张民进党内并无共识。林为洲提到，国民党认为台湾现阶段不需要处理这个部分，台湾现在就是“中华民国”，两岸仍可以谈统一，但台湾方面主张“民主自由统一中国”，不一定要用新的“国号”。

邱臣远则说，民进党另一宪改小组召集人柯建铭早前才说，此次修宪不会走极端，不会挑衅对岸，对照姚嘉文说法，会让人有言行不一的感觉。

时代力量党团总召邱显智提到，台湾朝向“国家正常化”的立场，是时代力量自创党以来的主张；因为修宪的门槛非常高，希望可以先解决先好解决、有共识的，一定要先跨出修宪的第一步，而不是10年后、20年后还卡在一样的地方。