渣打：人民币升值潜力显著大于贬值空间

渣打银行大中华及北亚首席经济师丁爽认为，人民币汇率在2005年汇改之后的10年内总体升值，2015年“811汇改”之后则双向波动，近期面临升值压力。而中国的多项政策和中长期规划都隐含着提升人民币国际地位的意向，强人民币政策正在成型。

据路透社报道，丁爽最新研报并称，强人民币政策并不是通过市场干预推动人民币升值，而是通过加固经济基本面、维持审慎的宏观和金融政策、保持国际收支经常帐户基本平衡和推进人民币国际化，使人民币成为举足轻重的国际储备货币。

他在报告中写道，在全球金融危机之后，中国认识到以美元为主导的国际货币体系的缺陷，开始积极推动人民币的国际化。“对中国而言，人民币国际化已不再是锦上添花的奢侈品，而越来越成为攸关经济和金融安全的必需品。”

他并认为，中国会坚定但谨慎地推进人民币国际化进程，其目的不在于颠覆美元的地位，而是逐渐增强人民币的可用性和认受度，在出现极端状况时提供后备支付方式。“预计人民银行会继续推动国内金融市场开放和基础设施互联互通。”

他在报告中也指出，从根本上上说，人民币国际化进程受制于中国资本帐户的开放程度。“预计中国会继续开放资本帐户，消除直接投资、证券投资和跨境信贷和融资方面的大多数限制，但完全开放的资本帐户可能并不是中国的终极目标。”

他也强调，强人民币并不意味着人民币单向升值，而且由于中国在实行正常货币政策的过程中必然会伴随着去杠杆和去风险，金融风险的暴露会时不时地影响市场情绪，可能会造成人民币汇率阶段性的贬值和波动。长期而言，人民币的升值潜力显著大于贬值空间。