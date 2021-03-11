港政协委员倡人民币改称“中国元”惹议

中国政协委员、香港太平绅士、祥祺集团主席陈红天在今年的中国“两会”上建议，将人民币的称谓改称“中国元”，为中国的货币在国际结算和国际化中打好更扎实的基础。

根据香港《文汇报》报道，陈红天认为，中国要成为世界政治经济强国，就应持续稳步推动本国货币国际化。由于人民币的称谓与国际惯例不一致，不利于加快货币跨境流通和国际化进程，因此他提出了上述建议。

陈红天表示，“中国元”可推动“亚元”的诞生。在亚洲，由于日本经济持续低迷，日圆汇率震荡大，不足以成为“亚元”的单一主导货币。而“中国元”更能代表亚洲，成为“亚元”的主导货币。

世界方面，陈红天说，中国目前所使用的“人民币”提法很难如同美元、欧元、日圆、英镑等货币一样，从其称谓上反映其发行主体，体现其国家主权。人民币的货币缩写通常有“RMB”和“CNY”两种。其中“CNY”是Chinese Yuan的缩写，是ISO分配给中国的币种表示符号。如今它已成为国际贸易中表示人民币元的唯一规范符号。

“中国要成为世界政治经济强国，应当推动中国货币成为世界货币，而人民币的称谓就显得有些不足，‘中国元’的称谓就更加适合。随着中国人民银行推进数字货币的发行与流通，以及‘一带一路’建设的深入发展，改称‘中国元’的时机水到渠成。”

陈红天说，人民币已在“环中国带”区域流通，在“一带一路”建设中的作用日益凸显，如果将人民币改称为“中国元”，有利于增强在世界经济中的话语权，有利于增强中华民族认同感，有利于实现国家统一，有利于促进人民币成为世界货币。

对于陈红天的上述建议，不少中国网友表示不能认同，有网友说，“人民的货币，名字里有人民，碍了谁的眼？！”“如果真的想不出啥好提案就闭嘴好吗？”还有网友质疑，“这个人怎么当上全国政协委员？”“希望代表多一些有助于提高民生、国运的建议”。

