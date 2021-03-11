何亚非：“十四五”中国有望跨越中等收入陷阱

中国前副外长何亚非认为，如果中国经济下来保持5%以上的经济增长，中国在“十四五”期间就有望跨过中等收入陷阱，迈入高收入国家的行列。

目前是中国人大重阳高级研究员的何亚非在接受中国《每日经济新闻》的访问时说，中国人均国内生产总值（GDP）在2019年超过1万美元（1万3400新元），距世界银行高收入标准还差约2500美元。

何亚非指出，中共十九届五中全会公报中明确提出，到了2035年，中国人均国内生产总值达到中等发达国家水平。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第14个五年规划和2035年远景目标的建议》的说明中也提出，到“十四五”末达到现行的高收入国家标准、到2035年实现经济总量或人均收入翻一番。何亚非相信，这是完全有可能实现的。

何亚非认为，世界正面临百年未有之大变局，这一变局首先体现在世界力量平衡的变化，即以中国为代表的发展中国家和新兴市场经济体力量在上升，以美国为代表的西方国家在世界经济的占比在下降。这一升一降带来的经济力量变化，以及中国在科学技术方面的追赶，引发部分西方国家的焦虑，甚至产生误判和战略打压的冲动。

何亚非说到，全球性挑战来势凶猛，使得全球治理体系大大失效，而贸易保护主义，包括美国的“退群”行为，使得大国之间的合作精神有所欠缺。面对气候变化、冠病病毒、网络安全，他认为，只有共同应对才有出路，全球性挑战需要全球共同来商讨解决办法。

他说：“中国深入参与国际事务和应对全球挑战的努力有目共睹，这在疫情期间已经得到充分的验证，在国际事务中发言权和影响力持续增长。同时，包括一些西方国家在内的许多中小国家不愿在中美之间选边站队，说明世界多极化、经济全球化的趋势势不可当。”

何亚非提到，要加强国际合作，美国要脱钩，中国不能脱钩。他说：“我们还要开拓与欧洲、拉美、亚洲国家的经贸合作，形成更大的市场。”他也说，2020年底前中欧投资协定谈判的完成，还有《区域全面经济伙伴关系协定》的签署，都意味着中国在这国际合作方面作出了巨大的努力，而且正在取得进展。

何亚非说，中国的发展首先是要把自己的事情做好，同时也要依靠整个世界经济平衡发展。中国已经是一个具有全球影响力的大国，各国对中国也有期待，希望中国在塑造今后的国际秩序、全球治理体系中能够提供新思想、新方案，而中国思想、中国方案就是在这样的背景下提出来的。

他说：“中国国内成功治理的经验，中国经济发展所取得的成绩，以及中国的发展模式，虽然不能被复制，不能被外面照抄照搬，但也确实提供了一条可以借鉴的经验和道路。”

何亚非认为，冠病疫情是一个变速器，加速了地区变化和冲突。面对地区存在的冲突隐患，各国应搁置分歧，重启对话和谈判。他说：“新冠疫情让亚太地区出现了区域经济一体化、力量再平衡、军事对峙、治理框架的脆弱性等问题。”

何亚非也说到，全球供应链和产业链的分工存在诸多障碍，通过地区性的协作比各国单打独斗好得多。他说：“如果不能让全球供应链快速复苏，那么可以先在地区范围内建立供应链。”