中国高官：宏观政策回归常态要避免猛踩“刹车” 可降个税

中国全国人大财经委副主任委员尹中卿称，与西方国家相比，2020年中国宏观调控政策相对比较温和、留有余地，但与之前相比还是超常规的。考虑到政策的可持续性，超常规政策要逐渐回归常态化，但过程中要避免猛踩“刹车”猛“掉头”。

据路透社报道，他在接受访问时说，促消费要提高居民消费能力，根本在于提高劳动报酬在初次分配中的比重，扩大中等收入群体。可考虑继续、适当降低个税负担，发挥税收调节作用，增加居民特别是中等收入群体的收入，增强消费能力。

尹中卿强调：“疫情影响下，中小微企业经营还比较困难，还需要一些政策倾斜。当然，宏观政策也不宜过快过猛地‘转弯’甚至‘掉头’，要通过过渡性退坡政策安排，推动政策调整的有序衔接，避免猛踩‘刹车’猛‘掉头’。”

具体而言，财政政策转弯的信号包括：赤字率从3.6%以上降至3.2%、地方专项债的额度略有下调、不再继续发行1万亿抗疫特别国债、减税降费政策也要往回收缩一些；货币政策的表述虽不如财政政策这么明确，但实际也必须往回收缩。

对于两会有代表或委员建议，能否继续提高个税起征点或降低最高档税率问题，尹中卿认为，未来要扩大消费，的确应该更注重减轻居民负担。从税收涨跌情况也可以看出，2020年增值税、企业所得税都是下降的，但个税同比还增长了11.4%。

“我个人赞成提高个人所得税的基本减除费用标准（俗称起征点），加大专项附加扣除的力度，降低居民负担，发挥对居民收入的调节作用。”。

他同时指出，2021年疫情影响仍在，去年低基数加上前期需求释放，可能带来高增长的一年。但经济运行风险不少，比如就业压力比较大，要重视债务风险化解，避免房地产市场过度金融化。