分析：中国融资和购房需求旺盛令2月信贷超预期

中国2月信贷、社融较1月高点回落不过仍超预期，显示年初以来实体融资需求持续强劲，信贷投放节奏仍然较快，但分析师预计，最快3月就可能会出现回落。

据彭博社报道，中国央行周三发布的数据显示，2月份社会融资规模增量为1.71万亿元（人民币，下同，3532.51亿新元），当月金融机构新增人民币贷款1.36万亿元，其中企业与居民长期贷款增长强劲是主要带动因素。值得一提的是，地产领域信贷调控尚未对按揭贷为主的居民长期贷款构成明显拖累。

兴业证券宏观分析师王涵等人在报告中称，社融超预期反映当前企业与居民融资需求依旧旺盛，或与就地过年有关。居民中长期贷款依旧超季节性上涨，显示居民购房需求仍然强劲。

瑞银经济学家张宁、汪涛在报告中称，中长期贷款走强拉动新增人民币贷款超预期，其中新增企业中长期贷款可能表明企业经营活动反弹、信贷需求正在回暖，与去年2月企业短贷强、中长期贷款走弱形成对比新增居民中长期贷款走强可能得益于近期房地产销售较为稳健、部分银行可能预计房地产政策会进一步收紧因而尽快发放了房贷。

瑞银经济学家张宁、汪涛认为，未来政府将继续推进政策正常化，流动性和信贷监管政策可能会收紧，推动年底整体信贷增速会放缓至10.8%左右驱动力主要来自政府债券净发行和新增银行贷款可能走弱、影子信贷可能进一步收缩。

兴证宏观分析师王涵等人在报告中称，上半年实体经济韧性为央行“稳杠杆”窗口期，后期信用仍有收缩压力，3月之后信用收紧可能逐步体现。

浙商证券首席经济学家李超等在点评报告中称，一季度末是信用收缩重要观察期，重点关注3月信贷、票据融资状况。预计央行除了通过MPA考核压低各银行广义信贷增速，可能还会增加月度窗口指导。

光大证券分析师王一峰在报告中指出，预计后续央行会加强对狭义信贷额度的管控，3月份新增信贷规模大概率弱于去年同期水平，预计当月新增社融规模维持在3.5万亿左右，增速12.4-12.6%，环比明显回落。

数据同时显示，社融存量同比增速反弹至13.3%，此前连续三个月持续放缓。不过有分析师预计，央行接下来可能通过MPA考核、增加窗口指导等方式控制信贷增速；全年社融增速料回到去年初的水平。野村的经济学家陆挺在报告中表示，3月贷款增长将因高基数显著下降，社融增速可能降至13%以下。