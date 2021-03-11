中国网购平台出现“西天懂佛”特朗普雕塑

中国网购平台淘宝出现了美国前总统特朗普的禅修雕塑。有卖家声称，这尊雕像会“让你的公司再度伟大”。

据联合早报网在淘宝平台上搜集的资料，多数卖家出售高16公分的“西天懂佛特朗普”雕塑，材质为白瓷或树脂，也承诺在买家付款后20天至35天内发货，并可提供“七天无理由”退换货服务。

这些卖家来自厦门、杭州和北京。西天懂佛的价格介于388元至999元人民币不等（80新元至206新元）。

截至今天中午，这些卖家每个月售出11至44尊雕像，其中名叫“玩木工坊 不多”的卖家每个月售出了44尊。

西天懂佛的价格截至目前介于388元至999元人民币（80新元至206新元）。（取自淘宝）

西天懂佛的价格截至目前介于388元至999元人民币（80新元至206新元）。（取自淘宝）

“玩木工坊 不多”更在产品详情栏目中，以大字体称西天懂佛“没有特点”。

“玩木工坊 不多”以大字体称西天懂佛“没有特点”。（取自淘宝）

另一名卖家“30岁会发财”在产品详情中写到“桌面摆件，让你再度伟大”，更以不同角度拍摄西天懂佛，显示特朗普“沉思”“打坐”“冥想”。

（取自淘宝）

（取自淘宝）

（取自淘宝）

不少中国网民在社交平台上转发了西天懂佛雕塑图，就连中国《环球时报》总编辑胡锡进昨天也在推特上转发了“西天懂佛”截图。

Statues of Donald Trump as Buddha are sold online in China's Taobao with labels, “Trump, who knows everything,” and “Make your company great again!” They are priced between $153-$614. pic.twitter.com/bcgbinJkyA — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) March 10, 2021

中国《环球时报》总编辑胡锡进昨天在推特上转发了“西天懂佛”截图。（取自推特）

有网民在留言板上写道“没有人比我更懂佛法”“make amituofo great again!”，借机嘲讽特朗普的竞选口号，以及特朗普在过去宣称自己比起其他人更加了解或更懂得多个课题。

也有网民在微博表示要赶快去买一尊，“感觉能辟邪”，还戏称“川粉不买必遭报”。

此外，在淘宝网上搜索发现，除了特朗普的禅修雕塑外，也有卖家出售印有特朗普佛像图案的手机壳，分灰色石像款和金身款，售价介于19.8元至24.8元人民币，卖家平台的月销售记录为9个。

淘宝网有卖家出售印有特朗普佛像图案的手机壳。（淘宝截图）

（视频来源：YouTube）

商家也在淘宝平台上出售特朗普自传，以及特朗普有关的书籍，甚至包括各式各样有特朗普脸型的产品，包括马桶刷、马克杯、袜子、纪念币和厕纸，其中马桶刷和袜子是“热门产品”，30天销量各超过100个。