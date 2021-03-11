澳情报委员会主席：欢迎许智峰在澳展开宣传活动

早前流亡英国的香港泛民主派前立法会议员许智峰决定移居澳大利亚。澳洲国会情报委员会主席今天（11日）提到，他欢迎许智峰在澳洲就政治课题展开宣传活动。

据路透社报道，许智峰周一（8日）从英国伦敦抵达澳洲。许智峰说，他决定移居澳洲，以扩大泛民主派的国际游说范围，并提到澳洲有很多香港人，但没有带领民主运动的领导层。

澳洲国会情报与安全委员会主席帕特森（James Paterson）说，移民政策是“纯粹是澳洲国内主权问题”。

帕特森在接受澳洲广播公司的电台访问时说：“任何澳大利亚游客，无论他们是不是公民，都享有澳洲人也会享有的所有权利和自由。他们享有言论自由、政治宣传活动自由，所以欢迎他在这里这么做。”他也说：“也欢迎对他有不同看法的访客，提出他们的论点。”

澳洲为许智峰开特例，让他获得旅游签证，并得到政府援助，让他的家人乘坐原本安排澳洲民众遣返澳洲的飞机。许智峰称，他不打算寻求庇护。

中国驻澳洲大使馆在答复英国《卫报》澳洲版的提问时，引用了中国外交部发言人汪文斌本月1日在例行记者会上的说法。

根据中国外交部官网发布的信息，有记者提问，澳政府据报已向一些香港地区护照持有者发放了“人道主义”签证，这是澳洲自2010年以来首次这么做。中国有何评论？

汪文斌回答：“中方在涉港问题上的立场是一贯、明确的。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。中方敦促澳方停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免对中澳关系造成进一步损害。”