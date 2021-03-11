中国太钢寻求合作投资 以实现增产两倍

中国全国人大代表、太原钢铁（集团）有限公司党委书记兼董事长高祥明表示，将与中国国内外同仁共同合作投资不锈钢项目，以帮助实现产量增长两倍的目标。太钢集团是中国第二大不锈钢生产商。

据路透社报道，太钢希望建设成为全球最大的不锈钢平台，力争到2023年底将产量增加两倍，从去年的419万吨增至1500万吨，到2025年底增至1800万吨。总部位于山西的太钢集团目前已归属宝武集团。宝武去年获得太钢51%的股权，这是中国钢铁行业整合的一部分。

高祥明在对记者提问的书面回复中表示：“太钢还将加强与国内外同仁的交流，在双赢的前提下，共同合作投资不锈钢项目，进一步巩固太钢在全球不锈钢行业的重要地位。”

与宝武的重组使太钢更好地进入中国南方更大的市场，并帮助其增强了与主要对手、民营企业青山集团的竞争力。

青山集团目前是中国最大的不锈钢生产商，年产能超过1000万吨。该公司也是印度最大的镍生产商，并计划在津巴布韦开发一座铁矿。

高祥明称，对于企业之间通过良性竞争，进而提升产业整体发展水平，公司持欢迎和乐观其成的态度。

他说，该公司将大力推进工艺技术进步，追求极致效率，同时积极优化原料结构与产品结构，降低生产成本。