中国进出口银行副行长任中共湖北省政府党组成员

中国进出口银行副行长宁咏已“空降”到湖北，出任中共湖北省政府党组成员。

湖北省妇联官网本周一（8日）发布湖北省纪念国际妇女节的新闻，宁咏当天以省政府党组成员的身份，在湖北省各界妇女纪念“三八”国际妇女节111周年大会发表讲话。

宁咏在大会上向受到表彰的先进集体和个人表示热烈祝贺，向全省妇女和妇女工作者致以节日问候，对过去一年全省妇女在统筹推进冠病疫情防控和经济社会发展双胜利中作出的积极贡献给予高度赞扬，对全省妇联组织的各项工作给予充分肯定，并向省三八红旗手标兵颁奖。

公开资料显示，宁咏出生于安徽阜阳，1988年考入南开大学经济系，本科毕业后继续在南开大学经济研究所攻读政治经济学硕士、博士研究生。

1998年博士毕业后，宁咏进入中国光大银行，先后为发展研究部员工、业务副经理、政策研究处副处长。

他在2001年前往光大银行宁波分行工作，历任党委委员、行长助理、副行长，党委副书记、书记、行长。

宁咏2008年回到光大银行总行，先后担任公司业务部总经理、同业机构部总经理，2017年3月出任中国光大集团战略规划部总经理，兼任光大研究院理事会秘书长、执行副院长。

工作了21年后，宁咏2019年7月离开光大，转任中国进出口银行党委委员、副行长。

据“长安街知事”微信公号报道，多位来自国企和国有银行的领导赴地方省级政府工作。除了宁咏之外，还有：上海市副市长张为，原为中国远洋海运集团副总经理、党组成员；山西省副省长韦韬，原为广西北部湾国际港务集团党委书记、董事长；江西省政府党组成员任珠峰，原为中国五矿集团副总经理、党组成员；以及重庆市政府党组成员蔡允革，原为交通银行监事长、党委副书记。