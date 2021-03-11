美媒：中国股市高光时刻已过

美媒分析，中国的政策制定者仍对以往的股市泡沫阴影心有余悸，这对中国股市来说是一个不祥的信号。

《华尔街日报》指出，中国沪深300指数已较2月份的近期峰值下跌14%，表现逊于其他主要市场。标普500指数同期基本持平。这一下跌部分源于投资者转换仓位，大举撤出成长股，其他市场也出现了这种情况。

随着疫苗接种在全球范围内展开，投资者已经从科技和电动汽车类股转回较传统行业。例如，特斯拉的市值自1月份以来已缩水近四分之一。在中国，投资者扎堆持有的所谓抱团股遭遇重挫，这其中包括许多过去几年涨幅巨大的消费和科技类股。

酒业巨头贵州茅台的股价过去一个月下跌近四分之一。贵州茅台是中国交易所上市的市值最高的公司。巴菲特入股的电动汽车制造商比亚迪自2月以来已损失三分之一市值。能源和银行等长时间不受青睐的类股则跑赢。

但最重要的是，中国当局似乎在提防股市再一次出现泡沫。《华尔街日报》提到，今年年初在春节之前，中国央行出人意料地从金融系统回笼了流动性，令人们担心货币政策可能趋紧。虽然中国已经控制住了疫情，经济也展现出比许多国家更好的韧性，但相比其他国家政府，中国政府也更加担心刺激措施会助长资产泡沫。

中国曾在08年金融危机后及在2015年和2016年采取大规模刺激措施，累积了巨额债务，现在中国政府仍在处理这些债务。

虽然中国股市目前的泡沫程度还没有达到2015年的水平，但风险已经在积聚。融资是上一次股市泡沫的主要元凶。

据报道，目前中国股市的融资余额仍比2015年的峰值低三分之一，但自2020年年初以来已经增加了51%。实际上股市可能并不是中国政府最担心的问题，但政府正试图控制房地产行业的债务堆积，这可能会殃及股市。中国银行保险监督管理委员会主席郭树清上周就中国房地产市场泡沫倾向提出警告。

