香港泛民“35+初选”案的伍健伟保释被撤销

香港民主派47人因参与“35+初选”被控串谋颠覆国家政权一案，《香港国安法》指定法官苏惠德经四天漫长审讯后，最终批准其中15人保释；香港律政司随后申请覆核其中11人的保释申请，其中对黄碧云的覆核被高院法官拒绝，黄准以原有条件担保外出。但同样面对保释覆核的伍健伟却因未能确信不会继续作出危害国家安全的行为，被高院裁定律政司覆核成功，撤销伍的保释，继续还柙。

根据香港01报道，代表伍健伟的资深大律师彭耀鸿在庭外表示，法律上已无法上诉高院的决定，若要再替其申请保释，需要重新再作申请，但先决条件是案件有重大改变。

高院法官杜丽冰指出，法庭未能确信伍健伟不会继续危害国家安全的行为，裁定律政司覆核得直并撤销伍的保释，需还押监房看管。

伍健伟在走进囚室时，向旁听席大叫天水连线的口号“愿粹我命”，旁听观众随即回应“捍卫我城”，伍健伟再叫“全民自救”，旁听席则回应道“打破宿命”。

伍健伟的保释被撤销后，他在离庭时还向旁听席的人说：“各位撑住，10年后再见”。

杜官在审讯开始便称，已经详阅部分传媒向法庭申请剔除有关保释报道限制的信件，明白传媒的责任在于向公众作报道，也明白公开司法的重要性，故法庭的做法一向为开放审讯予传媒和公众人士旁听。

但杜官也说，作为法官，她也有职责保障所有被告的利益和将来聆讯的稳妥性，考虑再三后决定驳回传媒的申请，不会剔除有关保释报导的限制。

天水连线元朗区议员林进见记者时引述伍健伟的说话，“希望大家10年后再见”，即使面对10年监禁，都希望之后可以再见。

对于伍健伟在庭上叫“全民自救、打破宿命”，林进说，口号代表了大家过去年半的路程，很多感觉不能形容，“大家继续关注其他案件”，不要遗忘“手足”。

林进坦言，今日未抱太大希望，平常心面对，“未来的路多难都会走下去”，并认为此次案件是政治事件。

香港高院今早也处理了黄碧云的申请，法官杜丽冰听完律政司的陈辞后，拒绝律政司所提的覆核，并批准黄的保释申请。杜官作出裁决后，现场也传出轻轻的欢呼声，黄则反应平静。

黄碧云保释条件为10万元现金（港元，1万7300新元）加10万元人事担保、不得离港、交出所有旅游证件、由凌晨12时到7时遵守宵禁令、每周到警署报到四次以及在报称地址居住，即如总裁判官苏惠德所批出的保释条件一样。

旅游证件方面，黄碧云的代表律师称，早前已经交出所有有效的旅游证件，只剩下一本已经过期的BNO护照尚未交出，但杜官听闻后也要求黄交出。

其他覆核案件将由高院于周六和下周一审理。

这起涉及47人的案件，连同上周已获保释的四人，目前共有五人获准保释，其余被告将于稍后再面对不同的保释诉讼。

47名被告被控一项串谋颠覆国家政权罪，指他们于去年7月1日至今年1月7日期间，一同串谋，旨在颠覆国家政权，而组织、策划、实施或参与实施，以威胁使用武力或其他手段，严重干扰、阻挠、破坏港府履行职能。

控罪指，被告宣扬、进行或参与谋划在立法会取得大多数控制权，借对特区政府提出的任何财政预算或公共开支，不论当中内容或内容的利弊如何，均不予区别拒绝通过，计划以此迫使特首解散立法会从而瘫痪政府运作，并令特首辞职。

47人的案件已押后至5月31日再提讯。

今早法庭未出现排队等候入庭旁听的情况，庭外也没有等候入庭的人龙，到庭的大部份人士为被告亲友。但仍有不少警察在庭外戒备。并有警员背着各式的旗帜以备不时之需。





