中国证实杨洁篪王毅将出席中美高层战略对话

中国今天（11日）证实，应美国邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，连同国务委员兼外长王毅，将于18日和19日在美国阿拉斯加州安克雷奇，与美国官员举行中美高层战略对话。

中国也要求美国客观、理性看待中国和中美关系，摒弃冷战、零和思维，尊重中国的主权、安全和发展利益，“推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。”

中国外交部发言人赵立坚在外交部官网发布上述信息时说，杨洁篪和王毅届时将与美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文会面。赵立坚也说，中国要求美国“停止干涉中国内政，按照两国元首通话精神，聚焦合作、管控分歧。”

美国国务院在当地时间昨天宣布上述对话。这是美国总统拜登上任以来，两国高层官员首次举行面对面对话。

美国国务院透过官网发布声明提到，布林肯和沙利文将与中国讨论一系列议题，但没有提供进一步细节。

学者接受《联合早报》访问时预计，中美在会谈中将主要针对现有问题交换意见，包括确立优先处理的课题、点明重点合作领域、探讨如何管控分歧，也可能探讨下来的互动机制。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江分析，此次会谈主要是为两国关系作出较明确的总体定位，讨论内容预料较为宏观，具体的政策问题还得在后续由双方负责事务层面的官员进一步探讨和处理。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯指出，此次会谈标志着拜登政府将正式和中国对接。相较于美国前两任总统奥巴马和特朗普，此次的对接时间明显较迟；奥巴马和特朗普分别是在上任同年的2月和3月中旬进行中美高层会谈。这显示拜登政府仍在对对华政策作评估，内部或许尚未达成一致意见。此次两国开始接洽会谈事宜，意味着拜登团队对对华政策已有了初步想法。