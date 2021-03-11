港媒：驻华外国记者协会 撤回禁港澳记者入会规则

港媒报道，设在北京的驻华外国记者协会（Foreign Correspondents'Club of China，简称FCCC），先前基于《香港国安法》实施的政治风险，建议修改章程，不再容许持港澳护照的记者入会。但相关建议未获得会员共识，决定撤回。

网媒“众新闻”引述FCCC近日寄给会员的信件指出，上述建议并非针对香港记者，或持香港护照的记者；而是基于安全考量，以及因应FCCC面对日益增加的压力，而所做出的防御措施之一。

报道引述信件表示，FCCC并非批判香港的新闻自由，甚至可能很同情香港状况，只是协会仍要保障在中国大陆的会员。

众新闻也引述FCCC透露，原本的计划是希望少数同时持有香港护照和其他外国护照的记者，可改用外国护照，并成为附属会员。

中美关系恶化以来，多名美媒记者被驱逐离开中国，同时多家中国媒体也被美国列为外国使团；被列为外国使团的中国媒体，需要向美国国务院提交在美工作人员的姓名、个人资料及人事变动决定，并向国务院登记在美租赁或持有的房产清单等。

2020年3月，FCCC发表年度报告，指责中国以前所未有的方式，利用签证来对付外国媒体，外国记者在中国的工作环境继续恶化。

但中国外交部发言人赵立坚对此声称，中国从未承认FCCC，“这个所谓的组织此时跳出来拉偏架，很不合时宜，也很不明智”。