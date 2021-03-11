台央行总裁：台湾或被美列为汇率操纵地区

台湾中央银行总裁杨金龙今天（11）提到，美国财政部汇率操纵地区名单预计4月中出来，根据美国汇率操纵标准，台湾今年有可能被列入名单。

据台湾《联合报》报道，杨金龙上午在立法院财委会上回答立委吴秉睿的提问时，提及上述信息。吴秉睿当时提问，央行去年下半年及去年全年净买汇金额分别为352亿美元（472亿新元）、391亿美元，以美国的标准，台湾这次是不是有可能被列入汇率操纵地区名单？如果被列名对台湾有哪些不利之处？

美国认定汇率操纵地区的三项标准是，与美国的双边贸易顺差超过200亿美元、经常帐顺差超过国内生产总值（GDP）的2%，及汇率干预金额占GDP的比重超过2%，符合这三项条件会被认定为汇率操纵地区。

杨金龙回应时说，他要借此机会表达央行的立场和看法，第一台湾对美国出超，为何出超会扩大？以前没有超过200亿美元，为何2020年会超过那么多？主要原因是中国大陆与美国之间的贸易冲突，中国大陆对美国顺差转移到其他国家，就是转单效应，台湾也是其中之一。

第二就是冠病疫情导致远距商机爆发，台湾出口到美国去的资通讯产品都是美国所需要的，商品出超基本上不是汇率关系，是美国对台湾产品需要的关系。

另一名立委沈发惠提问，万一被列入名单，如何因应？杨金龙说，不用太过担心，台湾对美国出超是他需求关系，不是汇率，美国应该要接受，美国对台湾晶片需求那么高，“难到我东西不卖给你吗？他就是需要啊！”

吴秉睿追问，万一美国仍不接受央行的说法，坚持将台湾列入汇率操纵地区呢？杨金龙说，中国大陆-美国贸易冲突和疫情，美国的量化宽松（QE）导致全球金融市场有所改变。杨金龙认为，“美国三项指标是不符合这段时间的因应，美国应该思考，有些国家变成观察名单或操纵国，这段时间的应用跟以往是不大对称的。”