林郑：坚定支持人大完善香港选举制度

中国全国人大会议今天下午高票通过完善香港选举制度决定草案后，香港行政长官林郑月娥发表声明，表示坚定支持和由衷感谢。

据特区政府新闻公报，林郑在声明中说，此次中国中央政府主动从国家层面完善香港的选举制度，是充份考虑了香港特区的实际情况，目的是让香港重回“一国两制”的初心和正轨，从制度上全面贯彻落实“爱国者治港”原则，让“一国两制”行稳致远，并有利于促进香港的长期繁荣稳定。

她接着表示，特区政府完全认同决定提出修改《基本法》附件一《香港特別行政区行政长官的产生办法》和附件二《香港特別行政区立法会的产生办法和表决程序》应遵循的基本原则：

第一，全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针；第二，维护《宪法》和《基本法》确定的特区宪制秩序；第三，确保以爱国者为主体的“港人治港”；第四，切实提高香港特区治理效能；第五，保障香港特区永久性居民依法享有的选举权和被选举权。

至于决定授权全国人大常委会根据以上基本原则修改附件一和附件二，林郑在声明指出，她和特区政府将全面配合有关修订工作，并依照经修改的附件一和附件二全力推动修改本地相关选举法律的工作，及有效地依法组织和规管相关的选举活动，落实符合香港实际情况的新选举制度。

林郑也表示，她留意到一个经扩大、有广泛代表性，并能体现社会整体利益的选举委员会是完善选举制度的核心要素，而经调整的选举委员会除了原先的提名和选举行政长官职能外，将被赋予选举产生立法会部分议员和提名立法会候选人的新职能。

“特区政府会就选举委员会五个界別的组成向全国人大常委会提供意见，确保选举委员会符合广泛代表性和体现社会整体利益的要求。”

林郑说，决定也提出须为特区各级选举建立资格审查机制，为确立以“爱国者治港”的政治体制提供坚实健全的制度保障。她强调，只有让坚定的爱国者出任行政长官、选举委员会委员及立法会议员，“一国两制”才能得以全面准确贯彻落实；国家安全、主权和发展利益才能得到维护；香港才能长治久安，保持长期繁荣稳定。

“我深信在完善选举制度以落实’爱国者治港‘原则，堵塞现时制度上的漏洞后，可有效解决近年立法会泛政治化和香港社会内耗不断的困局，从而用好香港的独特优势，并在中央的大力支持下，拓展经济，改善民生。”

