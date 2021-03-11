中国股市沪综指收盘大涨2.4%

中国股市周四收盘大涨，因中国2月金融数据优于预期提振市场人气，同时也缓解了一些政策收紧的疑虑。

据路透社报道，中国央行周三公布，2月新增人民币贷款1.36万亿元（2808.71亿新元），远高于路透9500亿的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.1%，亦高于9.4%的路透调查中值。

沪综指收升2.36%报3,436.83点，创下2020年10月12日以来最大单日涨幅。沪深300指数收升2.49%至5,128.22点，创下近两个月来最大涨幅。

沪深300金融地产指数上涨2.67%，沪深300主要消费指数劲扬3.45%，沪深300房地产指数涨1.17%，沪深300医药卫生指数跳升2.72%。

深综指收高2.36%，创业板指数涨2.61%。

路透社分析说，虽然受农历春节长假影响，中国2月金融数据较1月大幅下滑，但新增人民币贷款和社融均超预期，居民和企业中长期贷款需求依然强劲，结合票据融资同比多减，均表明国内信贷环境仍然是供需两旺，实体经济融资需求热情不减，经济有望继续复苏。

摩根士丹利分析师认为，在全球债券收益率上升的环境下，中国股票似乎比其他主要新兴市场有韧性。他们在一份报告中写道，就历史来看，当收益率上升之时，本地A股市场往往展现更强韧性，同时维持在趋势之上，这支持他们对A股的偏好。

中国外交部周四宣布，应美方邀请，中美将于近期举行高层战略对话。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅将同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文于下周四至周五（3月18日至19日）在安克雷奇举行中美高层战略对话。