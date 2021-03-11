中国2月汽车销量同比增长3.6倍

在市场需求恢复和基数效应的带动下，中国2月份的汽车产销同比分别增长4.2倍和3.6倍。

发布产销数据的中国汽车工业协会提到，中国工信部正在组织行业力量共同化解芯片危机，但需要注意到中国国内经济恢复基础不牢固和冠病疫情所带来的影响。

中国汽车工业协会今天（11日）在官网上提到，2月产销同比呈现大幅增长，原因包括去年2月受疫情影响导致产销基数水平较低，以及当前市场需求仍在恢复。

中国1至2月份的汽车产销则同比分别增长88.9%和76.2%。与2019年数据相比，汽车产销则同比分别增长2.9%和2.7%。

中汽协提到，由于2020年2月基数很低，各类车型产销同比均在当月呈现出了大幅增长的状态。

展望未来，中汽协提到，中国经济仍将持续稳定恢复，今年的政府工作报告中提出GDP增长6%以上，明确了稳定增加汽车、家电等大宗消费的政策取向，同时今年2月出台的《商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》对汽车消费也将带来利好作用。

中汽协说，中国工信部也正在组织行业力量共同化解芯片危机，逐步缓解“卡脖子”关键技术对行业的不利影响，由此判断未来汽车产业仍会保持稳中向好的发展态势。

中汽协也说：“我国经济的恢复仍然面临一些风险挑战，新冠肺炎疫情还在全球蔓延，世界经济形势严峻复杂，不稳定不确定因素增多；国内经济恢复的基础尚不牢固，居民消费仍受制约，投资增长后劲不足，中小微企业和个体工商户困难较多，这些因素也将在一定程度上影响汽车市场的稳定恢复。”