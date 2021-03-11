中联办：完善选举制度体现合法性和进步性

中国全国人大通过《关于完善香港特别行政区选举制度的决定》，中联办表示，这是国家从宪制层面坚持和完善“一国两制”制度体系、确保香港长治久安的必要之举，充分体现了合法性、正当性和进步性。

据《星岛日报》报道，中联办发言人指，连日来，香港社会高度关注全国人大会议涉港议程，行政长官林郑月娥和特区政府主要官员、各界人士和各社团机构、香港普通民众均表示坚决支持和热烈期盼。经历多年政治争拗和剧烈社会动荡后，香港各界痛定思痛，形成了人心思稳思进的社会共识，有力说明了中央决策在香港具有广泛的民意基础。



发言人表示，全国人大根据“一国两制”实践的发展，从宪制层面决定完善香港选举制度，是其权力和责任所在，具有不容挑战的权威性。同时，人大决定也充分体现了进步性。重新构建选举委员会并增加其职能、适当扩大选委会选委人数及立法会议席等等，这些规定大大拓展了香港社会各界均衡有序的政治参与，保障了香港居民的民主权利和民主质量，使选举委员会更加符合香港的实际情况，更加具有广泛的代表性，更加充分地体现了香港社会的整体利益和根本利益，



发言人续指，香港一定能够走出长期存在的“政治泥沼”，集中精力破解深层次矛盾与问题，发展经济、改善民生，融入国家发展大局，实现良政善治，再创发展奇迹。

发言人最后强调，在香港由乱及治的关键时期，中央从宪制层面完善特区选举制度，用心良苦。期待香港各界和广大市民以主人翁的精神，为修法工作建言献策，在爱国爱港旗帜下汇聚起强大正能量。