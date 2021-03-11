澳门政府和中联办发声明拥护人大决定

澳门特区政府发表声明，对全国人民代表大会表决通过完善香港选举制度的决定，表示坚决拥护和支持。

据星岛日报报道，澳门政府称，选举制度是政治体制的重要组成部分，从宪制层面完善制度，是中央有效行使全面管治权的应有之义，对于保持香港长期繁荣稳定和保障广大香港居民根本福祉，意义重大、影响深远。

声明又称，澳门将团结社会各界，继续弘扬爱国爱澳优良传统，坚定维护国家主权、安全、发展利益，保持澳门长期繁荣稳定，不断坚持和完善一国两制制度体系，谱写具有澳门特色一国两制成功实践新篇章。

澳门中联办也发表声明，坚决拥护人大依法对完善香港选举制度作出宪制性制度安排。

澳门中联办称，人大作为最高国家权力机关，根据宪法、香港基本法和香港国安法有关规定作出决定，体现了包括港澳同胞在内的全体中国人民的共同意志，具有坚实的政治基础和法制基础。

声明指出，这些重要举措将有效堵住漏洞、消除隐患，形成一套体现香港社会整体利益、保障居民广泛均衡政治参与的民主选举制度，对捍卫国家主权、安全、发展利益，实现香港长期繁荣稳定，具有重大而深远的意义。

澳门中联办强调，澳门回归祖国以来，严格依照宪法和基本法的规定，不断推进包括民主政制发展在内的具有澳门特色的一国两制成功实践，形成了“爱国者治澳”的良好局面。澳门中联办坚信，澳门将继续全面准确贯彻一国两制方针，坚定维护宪法和基本法确定的宪制秩序，传承弘扬爱国爱澳核心价值，推动具有澳门特色的一国两制实践行稳致远。