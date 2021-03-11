下午察：班禅、达赖与美国的“西藏牌”

（联合早报网综合整理）藏传佛教的两位宗教领袖达赖喇嘛与班禅额尔德尼最近双双出现在新闻报道中。

班禅到北京出席中国全国政治协商会议，受访时强调拥护中国共产党的领导，并指责境外势力干预西藏事务。

另一边，身在印度达兰萨拉的达赖接种了冠病疫苗，他和流亡藏人群体的健康状况再度引发世人关注。

未来，藏传佛教在西藏社会的定位如何，达赖喇嘛是否还有转世灵童，以及美国拜登政府的态度，都是西藏问题的焦点。

班禅称藏传佛教定位已发生深刻变化

中国全国政协十三届四次会议昨天（10日）闭幕，担任全国政协常委、中国佛教协会副会长的班禅在会议闭幕前接受了中新社专访。他指出，西藏社会发生转变，藏传佛教的社会角色和定位也发生了深刻的变化。

十一世班禅4日到北京出席中国全国政协十三届四次会议。（路透社）

31岁的班禅说，在西藏同其他省区一道全面实现脱贫后，他更关注藏传佛教的思想阵地。“我们应该用更广阔视野去看待宗教遇到的困难和自身存在的问题。”

他说，只有引导宗教界人士和广大信众积极投身于中华民族伟大复兴事业，才能在国际舞台上讲好中国宗教故事。

班禅强调，无论外部干扰有多大，都不会丝毫影响拥护中国共产党的领导和走中国特色社会主义道路的信心、决心和恒心。

班禅说：“境外的反华势力，他们关注的绝不是西藏人民，他们关心的也绝不是藏传佛教。他们关注的是他们自己的利益团体，关心的是自己的团体利益。而真正关爱西藏人民、关心藏传佛教的是习近平主席、党中央和全国人民。”

十一世班禅受到中国领导人厚待

现在的班禅是第十一世，1995年继位。第十世班禅额尔德尼·确吉坚赞于1989年圆寂后，经过六年寻访，藏族男孩坚赞诺布被确认为转世灵童，经中国中央政府批准后，继位成为第十一世班禅额尔德尼。

十一世班禅受到中国历任领导人的重视与厚待，微信公众号“长安街知事”梳理，自1995年起，中共三任总书记江泽民、胡锦涛和习近平先后多次接受班禅拜见。

班禅与中共现任总书记习近平熟识多年。早在2006年4月，首届世界佛教论坛在杭州开幕，时任浙江省委书记的习近平就会见了班禅。

中共总书记习近平2015年6月10日在北京中南海接受十一世班禅拜见。（新华社）

“长安街知事”的报道指出，班禅是春节团拜会上的常客。从2014年、2015年央视新闻画面上看，他是团拜会上最先与习近平握手的人之一，或是坐在最前排，可见身份的特殊性。

流亡藏人病例激增 达赖接种疫苗

在班禅于北京参加两会的同时，十四世达赖喇嘛在本月6日于印度城市达兰萨拉的一家医院接种了英国牛津—阿斯利康疫苗。

据英国广播公司报道，达赖呼吁其他符合条件的人也接种。他说，“（接种疫苗）是非常非常有帮助的，非常好”。

达赖喇嘛本月6日于印度城市达兰萨拉的一家医院接种了英国牛津—阿斯利康疫苗。（The New India Express）

给达赖施打疫苗的医生透露，在达赖住处居住的另外10人也接种了同款疫苗。另外，几名流亡藏人的高层人物也已接种疫苗。

在印度的藏人群体感染冠病者近来激增，据流亡藏人网站“西藏之声”消息，流亡藏人团体5日召开记者会宣布，社区在过去一周内新增了61起确诊病例。

由于达兰萨拉藏人社区的确诊病例数量激增，藏人团体的卫生部门紧急召开会议，以制定应对配套措施，同时呼吁大众遵守当地政府的防疫规范。

达兰萨拉是印度北部的一个城镇，在1959年达赖喇嘛出走印度后，该地成为流亡藏人的政治中心。

达兰萨拉是印度北部的一个城镇，在1959年达赖喇嘛出走印度后，该地成为流亡藏人的政治中心。（互联网）

达赖年事已高 身体状况及是否转世成关注焦点

达赖接种疫苗以及流亡藏人病例激增的消息，使外界再度关注达赖的健康问题。

十四世达赖丹增嘉措今年已经85岁，围绕在他之后是否还会有下一个达赖喇嘛、转世灵童怎样选出等问题，至今尚无明确说法。

十四世达赖丹增嘉措今年已经85岁，围绕在他之后是否还会有下一个达赖喇嘛、转世灵童怎样选出等问题，至今尚无明确说法。（法新社档案照）

达赖2011年曾说，为了顺应世界民主发展趋势，他考虑终止持续了300多年的达赖喇嘛转世制度。

他在2019年接受路透社专访时又说，在他圆寂后，转世灵童可能会出现在印度，任何由中国委任的继承者都不会受到尊重。

达赖曾经表示，会在自己大约90岁时就转世灵童问题做出决定。他坚称，中国政府对此事无权置喙。

对此，时任西藏政府主席的白马赤林2016年谴责达赖亵渎藏传佛教，指转世问题要尊重中央政府的权力，达赖喇嘛个人说了不算。中国外交部2019年也表示，包括达赖喇嘛在内的活佛转世，都应该遵守国家的法律、法规，遵循宗教的仪轨和历史定制。

转世灵童制度是藏传佛教的重要部分。根据藏传佛教传统，达赖与班禅互为师徒，在对方转世的确认上扮演重要角色。

早在十一世班禅被中国政府确认继承班禅之位时，身在印度的达赖与流亡藏人团体便不承认其合法性，称其为“汉班禅”，并自行确定另一个转世灵童。

达赖的转世灵童问题，料将在中国政府与流亡藏人之间展开新一轮斗争。

拜登政府会不会打“西藏牌”？

美国最近两天也对西藏问题发声。美国众议院议长佩洛西昨天（10日）发表声明，向62年前“奋起反抗中国入侵的勇敢藏人“致敬。

1959年3月10日，数千藏人围住达赖喇嘛所在的布达拉宫，不让他前往中国军队驻地。这一天后来被流亡藏人定为“西藏起义日”。

1959年3月10日，西藏发生动乱，数千藏人围住达赖喇嘛所在的布达拉宫。（互联网）

据美国之音报道，佩洛西说，有关西藏宗教的决定应完全由西藏的宗教领导人做出。

美国国务院发言人前一天也表示，中国政府不应该在达赖喇嘛的转世问题上发挥任何作用，北京此前干预班禅转世，是对宗教自由的“粗暴侵犯”。

美国现任总统拜登去年9月作为民主党总统候选人时曾说，如果当选，他将会晤达赖喇嘛。他还称，将与盟国一道向北京施压，以使中国政府与藏人代表直接对话，以实现一个“具有意义的自治”。

从老布什开始到奥巴马的四任美国总统都在白宫会晤过达赖喇嘛。但特朗普任内没有会晤达赖。达赖的上一次美国之行是在2017年。

时任美国总统的奥巴马于2011年在白宫会见达赖喇嘛。（美国白宫网站）

不过，特朗普在任期内，还是在2018年12月签署了《西藏旅行对等法》（The Reciprocal Access to Tibet Act），去年1月，美国众议院还通过了《西藏政策及支持法案》（Tibet Policy and Support Act）。

强调价值观和人权的拜登政府，在新疆问题上已经与中国展开较量，接下来会不会也利用“西藏牌”来制衡北京，值得关注。