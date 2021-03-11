李克强回应中国经济增速：6%不低了

率先从冠病疫情中恢复增长的中国为今年经济设下6％的增长底线，中国国务院总理李克强今天在人大闭幕后的记者会上说，6%的经济增长预期目标“不低”了，且希望把预期引导到巩固经济恢复增长基础，保持可持续性；另外，今年也要保持政策的连续性和可持续性，稳固经济。

中国政府工作报告将今年的国内生产总值（GDP）增长目标设为6%以上，引起各界关注。李克强对此表示，“6%不低了"，”6%以上是开了口子的，实际过程中也可能会增长得更高一点“。

他表示，这不是在定计划而是引导预期，希望把预期引导到巩固经济恢复增长基础，推动高质量发展，保持可持续性，不能造成大起大落，“一时走得快不一定走得稳，只有走得稳才能走得有力。”

对于今年中国是否存在宏观政策转为偏紧的可能性，李克强说，去年没搞宽松政策，今年也就没有必要“急转弯”，还是要保持政策的连续性和可持续性，着力稳固经济。

他也提到，由于经济恢复增长会合理调整政策，但调整是适度的，有些阶段性政策退了，会用一些结构性减税降费政策来冲抵影响，保持保民生、保就业、保市场主体的力度不减。

对于外界认为中国经济将在2028年超过美国，李克强回应称，中国发展的根本目的是要让中国人民过上好日子，中国还是发展中国家，实现现代化还有很长的路要走，“会立足于着力办好自己的事。”