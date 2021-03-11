李克强：要让科研人员有经费使用自主权

中国在一些核心技术上面临“卡脖子”的挑战，中国国务院总理李克强强调，中国要继续改革科技体制，让科研人员有经费使用自主权，不能把精力花在填表、评比上。

李克强今天（11日）在中国两会闭幕后的总理记者会上指出，中国应用创新领域发展得很快，但基础研究领域存在不足。中国要建设科技强国、提升科技创新能力，必须要打牢基础研究和应用技术研究的根基。

他说：“你打多深的基，才能盖多高的楼，的确不能急功近利，要一步一个脚印地走出去。”

李克强指出，中国目前全社会研发投入占GDP的比重还不高，尤其是基础研究投入只占到研发投入的6%，而发达国家通常是15%到25%。中国下一步要加大基础研究投入，还要继续改革科技体制。

他强调要让科研人员有自主权，“很重要的是要让科研人员有经费使用的自主权，不能把科研人员宝贵的精力花在填表、评比等事务上”，要让他们心无旁骛搞研究，厚积才能薄发。

他还鼓励青年学生们说，不管将来从事什么职业、有什么样的志向，一定要注意加强基础知识学习，打牢基本功和培育创新能力并行不悖，树高千尺，营养还在根部，把基础打牢了，将来就可以触类旁通，行行都可以写出精彩。

针对科技创新的问题，李克强继续指出，创新还是要依靠市场的力量。企业是创新的主体，“十四五”期间政府会继续加大科技投入，同时要更多地依靠社会力量加大研发投入，所以要增加“全社会”这个口径下的研发投入。

他解释说，这需要采用一些机制。比如今年采取对制造业研发费用投入加计扣除100%的措施，实际上是一个税收优惠措施，就是想通过市场化普惠制，使企业投资研发有动力。

他表示，研发要靠人才，中国的人才资源是丰富的，一方面要让领军拔尖人才脱颖而出，另一方面也要看到普通人也有上上智。这些年中国推动“双创”，形成“众创”局面，推动了应用创新，也给整体上的创新带来了更大空间。

李克强强调，科技要自立自强，科学家要发奋努力，这和国际合作、同行交流并行不悖，科学探索和发明、发现需要合作和共同努力，“封闭不会有前途，断链对谁都没有好处。”中国愿在保护知识产权的基础上，同各国加强科技领域的合作。

中国国务院本月5日在全国人大会议开幕式上，提请人大审议的中国政府工作报告中，提出中国将大幅增加科研投入，切实减轻科研人员不合理负担，使他们能沉下心来致力科学探索，以“十年磨一剑”精神在关键核心领域实现重大突破。