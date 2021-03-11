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李克强：望中美有多领域多层次对话以增信释疑

发布 / 2021年3月11日 6:00 PM

更新 / 2021年3月11日 11:10 PM

中国总理李克强今天下午在北京人民大会堂出席记者会并回答中外记者提问。因应防疫需求，记者会采用网络视频形式进行。（中新社）

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中国国务院总理李克强今天下午在人大闭幕后的记者会上说，中美应该有多领域多层次的对话，即便一时未达成共识，也可以交换意见、增信释疑。他希望两国能越过坎坷往前看，向着总体稳定的方向走。

中美关系过去两年陷入历史低谷，随着拜登新政府的上台，中国如何处理中美关系再次成为舆论关注焦点。

李克强对此表示，过去几年中美关系的确遭遇了严重的困难，但两国经历了40多年的风风雨雨，能越过坎坷向前走，是因为符合世界发展趋势，也符合两国的根本利益。

李克强说，作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美和则两利、斗则俱伤。他重申两国应尊重彼此的核心利益和重大关切，互不干涉内政和内部事务，秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，推动两国关系向着健康稳定的方向发展。 

李克强补充说，中美两国历史文化、发展阶段、社会制度都不同，彼此相处难免会有矛盾和分歧，有时甚至比较尖锐，关键是如何对待。

他强调，中美两国人民是有智慧、有能力的，双方要相互尊重、平等相待地进行对话沟通。他希望中美有多领域、多层次的对话，即便一时达不成共识，也可以交换意见、增信释疑，有利于管控和化解分歧。

他以两国贸易规模为例，指出在去年多重冲击的背景下，中美两国贸易规模仍然达到4.1万亿元人民币（约8471亿新元），增长8.8%，因此呼吁双方应当把更多精力放在共同点上，去扩大共同利益。

李克强同时强调，中美两国作为联合国常任理事国，对于维护世界的和平稳定、促进世界的繁荣发展上都有重要责任。他说：“我们应该推动中美关系越过坎坷，往前看，向着总体稳定的方向前进。”

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