李克强：望中美有多领域多层次对话以增信释疑

中国国务院总理李克强今天下午在人大闭幕后的记者会上说，中美应该有多领域多层次的对话，即便一时未达成共识，也可以交换意见、增信释疑。他希望两国能越过坎坷往前看，向着总体稳定的方向走。

中美关系过去两年陷入历史低谷，随着拜登新政府的上台，中国如何处理中美关系再次成为舆论关注焦点。

李克强对此表示，过去几年中美关系的确遭遇了严重的困难，但两国经历了40多年的风风雨雨，能越过坎坷向前走，是因为符合世界发展趋势，也符合两国的根本利益。

李克强说，作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美和则两利、斗则俱伤。他重申两国应尊重彼此的核心利益和重大关切，互不干涉内政和内部事务，秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，推动两国关系向着健康稳定的方向发展。

李克强补充说，中美两国历史文化、发展阶段、社会制度都不同，彼此相处难免会有矛盾和分歧，有时甚至比较尖锐，关键是如何对待。

他强调，中美两国人民是有智慧、有能力的，双方要相互尊重、平等相待地进行对话沟通。他希望中美有多领域、多层次的对话，即便一时达不成共识，也可以交换意见、增信释疑，有利于管控和化解分歧。

他以两国贸易规模为例，指出在去年多重冲击的背景下，中美两国贸易规模仍然达到4.1万亿元人民币（约8471亿新元），增长8.8%，因此呼吁双方应当把更多精力放在共同点上，去扩大共同利益。

李克强同时强调，中美两国作为联合国常任理事国，对于维护世界的和平稳定、促进世界的繁荣发展上都有重要责任。他说：“我们应该推动中美关系越过坎坷，往前看，向着总体稳定的方向前进。”