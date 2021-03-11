李克强：中国会在扩大内需中扩大开放

对于中国提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，中国国务院总理李克强今天说，这既是要做大国内市场也是要扩大开放，而且中国会在扩大内需中扩大开放。

李克强在人大闭幕后的记者会上回答《联合早报》记者提问时表示，中国经济已经深度融入世界经济，“你中有我、我中有你”，关起门来没有出路。

他强调中国会不断地、主动地扩大开放，“这是中国自身利益的需要，也有利于世界”，中国把内需市场做大，带动自身发展，也会给外资、外国产品和服务带来巨大的机会。

《联合早报》驻北京特派员杨丹旭在记者会上提问。（直播截图）

他还提到，一位企业家在代表团讨论时说，抓住内循环就是要开拓国内市场，抓住双循环就是要开拓国际市场，两个市场还可以打通。

李克强说，开放需要各国共同努力，相向而行，他以中国去年谈成RCEP协定为例指出，这说明只要相互尊重、平等相待，可以谈出共识，找到共同利益，也有助于地区产业链、供应链的稳定。

他还说，中国是世界产业链供应链的重要组成部分，中国不仅要发挥自身的作用，而且要履行自身的责任，维护以世贸组织规则为基础的多边贸易体制，“只要是对互利共赢有利的，无论是多边、双边的机制，我们都持积极开放的态度。”

他最后强调，中国会进一步主动地对外开放，继续缩减外资来华投资负面清单，继续推动包括服务业在内的对外开放。

他也表示，注意到很多外企关心中国营商环境，中国还要继续打造市场化、法治化、国际化的营商环境，“在扩大内需中不断扩大开放，继续让中国成为外商投资的重要目的地、世界的大市场。”