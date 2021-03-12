百度赴港上市：最高发售价295港元

百度二次上市招股书披露，股份代号：9888，发售价将不超过每股295港元。

据澎湃新闻报道，百度（Nasdaq：BIDU）昨天宣布其全球发售之股份于香港联交所主板上市计划，该计划为全球发售和上市9500万股公司A类普通股（发售股份或股份）的一部分。以此计算，百度预计全球发行募集资金净额为36亿美元。

百度称，百度的美国存托股（每一股美国存托股代表8股股份）将继续在纳斯达克上市并交易。发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股，上市后，在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。

百度在公告中称，全球发售初步包括香港公开发售的475万股发售股份及国际发售的9025万股发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的5％及95％。

根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于2021年3月12日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多1140万股发售股份，约占全球发售初步可供认购的12％。此外，百度预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司在国际发售中发行最多合共1425万股额外股份，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15％。

关于香港公开发售的发售价，百度称将不超过每股295港元。股份将以每手50股股份为单位进行交易。

3月9日晚，百度提交了初步招股文件（聆讯后资料集），从招股文件披露的百度公司股权结构来看，百度董事长兼首席执行官李彦宏持股457491280股，占普通股总数17%，拥有57%投票权。

关于百度全球发售募集资金净额的用途，百度也在聆讯后资料集中披露，将持续科技投资，并且促进以人工智能为主的创新商业化；进一步发展百度移动生态，进一步实现多元变现；流动资金及一般公司用途，以支持公司的业务营运及增长。