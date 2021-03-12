中国发射长征七号改遥二运载火箭

中国今天（12日）清晨在海南文昌航天发射场成功发射长征七号改遥二运载火箭。该火箭由中国航天科技集团所属中国运载火箭技术研究院抓总研制，将试验九号卫星顺利送入预定轨道。

据中新社报道，长七改火箭的成功发射，拉开了中国新一代运载火箭2021年发射的大幕，标志着中国新一代中型运载火箭家族又添新成员，也填补了高轨运载能力空白。本次发射是长征系列火箭的第362次发射。

中国长征七号改遥二运载火箭在海南文昌航天发射场准备发射。（新华社）

长七改火箭是在长征七号火箭的基础上，与长三甲系列火箭三子级组合形成的三级半火箭，是新一代中型运载火箭的主力构型。火箭全箭长60.1米，起飞重量约573吨，地球同步转移轨道运载能力不低于7吨，同时具备零倾角轨道、奔月轨道等高轨发射能力。

目前中国具备高轨道发射能力的主力运载火箭，能够将5.5吨的有效载荷送到地球同步转移轨道，而长七改火箭的成功研制，填补了运载火箭地球同步转移轨道5.5吨至7吨运载能力的空白。长七改火箭总指挥孟刚说，长七改火箭的成功发射，进一步丰富了长征系列运载火箭的型谱，不仅实现了中国中型运载火箭的更新换代，而且将有力带动和牵引中国未来大中型卫星的升级换代，对航天强国建设具有重要意义。

中国长征七号改遥二运载火箭在海南文昌航天发射场点火。（新华社）

未来，在距离地面36000千米的地球同步转移轨道上，具备7吨运载能力的长七改火箭将和具备5.5吨运载能力的长三甲系列火箭、具备14吨运载能力的长五火箭一起，形成更加优化、合理的能力布局，这将大力提升中国航天进出空间的能力。

“长征七号改火箭发射成功是研制历程的一个重要里程碑，但是这只是一个新的起点，后续的工作任重道远，仍然需要我们奋力拼搏。”孟刚说。按照中国运载火箭升级换代策略，新一代运载火箭将在2025年前后初步实现对现役火箭的更新换代。根据目前任务安排，长七改火箭2025年前任务安排饱满，将每年执行三至次发射任务。

3月12日，中国长征七号改遥二运载火箭在海南文昌航天发射场成功发射。（新华社）

后续，长七改火箭还将根据任务需求研制更大直径整流罩构型；以长七改火箭为基础，通过增加上面级等方案，实现零度轨道倾角卫星发射任务，执行探月、探火和小行星探测等深空探测任务，为中国航天强国建设提供坚实保障。