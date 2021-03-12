中国首款移动疫苗接种车下月在北京河北投用

中国首款移动疫苗接种车下个月将在北京、河北等地投用。从外观看与普通客车没有差别，但车内却别有洞天：从等候席到信息录入席，再到疫苗接种席，还配备疫苗冷藏的专用“冰箱”，车上可以完成疫苗接种的全过程。

据《北京日报》报道，这是中国首款移动疫苗接种车。研发生产方北汽福田昨天受访时指出，首辆车预计4月在北京、河北等地投用。投用后，接种新冠疫苗的人员不必再到疫苗接种点，而是疫苗接种车主动上门打疫苗。

中国首款移动疫苗接种车内部（北京日报）

刚一上车，车门口的人脸识别设备就可以瞬间完成测温。车型内部的格局与公交大巴车类似，但是座椅数量缩减，只在前后方设置了少量几张座椅。

车厢也以后门为界限，分成了前后两个接种区域。在前面的接种区域，参照接种流程，先是在等候区的座椅上等待，接着就到信息登记台进行登记，然后就可以到疫苗接种台进行接种，接种完成后可在车外留观区留观。

考虑到未来接种疫苗的场景，这款车也有不少贴心设计。为满足接种工作需要，车辆除配置两个具备云端数据传输功能的疫苗存储箱位置外，还采用外接220V市电设计，在车内空调工作时间高达12小时基础上100%保证疫苗的恒温存放。

中国首款移动疫苗接种车内部（北京日报）

此外，作为疫苗接种车的重要单元，驾驶监控区配备安全驾驶系统，搭载360度环视、电子后视镜等先进设备，能够采用声、光、震动方式监控司机驾驶行为。同时，车门处设置有易燃液体检测系统，方便对接种人员进行检测，接种过程安全。同时，其搭配的整车安全灭火系统能够有效防止火情意外，将损失降到最低。

北汽福田欧辉客车事业部产品总监程华介绍：“疫苗接种时，需要传送实时数据，所以车辆专门设置车载WiFi，可接入5G网络，更快速完成信息传输。”

按照计划，首辆移动疫苗接种车预计将在下个月在北京、河北等地投用，同时具备日产12辆车的产能，后期广泛使用时可以迅速进行生产。